Hosszú évek után újranyit egy népszerű hazai fürdő

Már a hatósági vízmintavételnél tart a siófoki Galerius fürdő felújítása – írta meg a helyi önkormányzat híroldala nyomán az Origo.

Hamarosan újranyit a Galerius fürdő Siófokon / Fotó: Siófoki Hírek / Facebook

A Siófoki Hírek mostani tájékoztatása szerint a műszaki átadás január elején indult el, a medencék feltöltése folyamatban van, így a szükséges hatósági vizsgálatok is megkezdődhettek. Február közepéig lezárul a műszaki átadás, ezt követően a létesítmény berendezése és a nyitás előkészítése következik, majd a fürdő március végén ismét megnyithatja kapuit.

Állami támogatással újult meg a Galerius fürdő

Az elmúlt időszakban az épület új külső színt kapott, eltűnt a régi vöröses sárga árnyalat, és felkerült az új Galerius felirat is a homlokzatra.

Belül elkészült az új belső csúszda, és a kültéri játszópark több eleme is a helyére került.

A szaunavilág szinte teljesen megújult, a felújítás részeként elkészültek a szaunák is, és a konyha-étterem kialakítása szintén zajlik.

A teljes légtechnikai és vízgépészeti rendszer cserére szorult, gyakorlatilag az összes kulcsfontosságú berendezést újra kellett építeni, ez emésztette fel a rendelkezésre álló, jókora állami támogatást magában foglaló felújítási keret jelentős részét. Az újranyitással kapcsolatos további érdekességekről ide kattintva olvashat.