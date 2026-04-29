Hivatalos: nagy változás jön a magyarországi fürdőknél, megváltozik a nyitás időpontja – durván megdrágulnak a belépők

A megszokottól eltérőn nem május 1-jén nyit a fürdők többsége, hanem szakaszosan, jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén. Ennek oka az energiaárak emelkedése – mondta Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára az MTI érdeklődésére.

Hivatalos: nagy változás jön a magyarországi fürdőknél / Fotó: Siófoki Hírek/Facebook

Teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel, június közepétől működnek majd a fürdők. Addig számos karbantartási feladatot kell elvégezniük az üzemeltetőknek. Tavasszal javítják a burkolatot, a fugákat, takarítják a medencéket, újítják fel a gépészeti berendezéseket. Ezt követően töltik fel friss vízzel a medencéket – mondta a főtitkár.

Kiemelte: a nyitás feltétele a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ helyszíni ellenőrzése, amelynek során a közhasználatú medencés és természetes fürdők vízminőségét szigorú, jogszabályban előírt terv szerint ellenőrzik.

A medencéket csak a friss vízmintaeredmények birtokában lehet megnyitni – tette hozzá Balogh Zoltán.

A belépőjegyek várható áráról elmondta:

országosan átlagosan 10-15 százalékos emelést jeleztek a szövetség tagfürdői a szezonra,

az egyes fürdők között azonban jelentős, 5-20 százalék közötti a szórás.

A jelentős élőmunkaigény és az energiaár-emelkedés okozza a drágulást, mivel hatalmas teljesítményű villanymotorok dolgoznak a szivattyúk működtetésén. 2024 január elsejétől jelentősen megemelkedett a víz- és csatornadíj is a nem magánszemély felhasználók számára – közölte.

Több mint 220 turisztikailag releváns fürdő működik Magyarországon, az idei szezonra újranyitott Siófokon a Galérius fürdő, és megújult a nyíregyházi fürdő szaunavilága – mondta Balogh Zoltán.

Korábban megírtuk, hogy lényegében minden évben inflációkövető áremeléssel drágulnak a fővárosi fürdők: idén január 7-től átlagosan 5–8 százalékkal emelkedtek a jegyárak.

A nyári strandoknál is hasonló áremelés várható, az új díjszabás a szezonnyitástól lép életbe. Egyelőre még hivatalos árakat nem közöltek.

A Római strand esetében várhatóan

a felnőtt belépő hétköznaponként 4000 forint, hétvégenként már 4500 forint körül alakulhat.

A gyerek (3–14 éves korig), nyugdíjas, diák (nappali tagozatos) belépők hétköznaponként 3600 forintba kerülhetnek, hétvégenként pedig 3900 forint lehet.

Az árazásban olcsóbb Pünkösdfürdőnél

a felnőttbelépő hétköznaponként körülbelül 3100 forint, hétvégenként 3300 forint lehet.

A kedvezményes belépők hétköznaponként 2400 forintba, illetve hétvégenként 2600 forintba kerülhetnek.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a fürdőkben 10–35 százalékos kedvezmények is elérhetőek, a négyfős családi jeggyel egy gyermek ingyen léphet be.