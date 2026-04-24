Nagy dobás a MÁV-tól: minden eddiginél korábban indul a balatoni előszezon

Pár nap múlva elindul a balatoni előszezoni menetrend, több járattal és 15 százalékos kedvezménnyel. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy elővételben váltsák meg jegyeiket.
2026.04.24, 09:13
Frissítve: 2026.04.24, 09:54

„Idén a strandszezonnal együtt indulunk! Minden eddiginél korábban, már a május 1-jei hosszú hétvégén élesítjük az előszezoni menetrendet” – olvasható Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatójának Facebook-posztjában.

A MÁV arra kéri az utasokat, hogy elővételben váltsák meg jegyeiket / Fotó: MÁV csoport / Facebook

Hozzátette, hogy ennek köszönhetően több vonattal, jobb buszcsatlakozásokkal, a MÁV+ alkalmazáson keresztül elérhető 15 százalékos okoskedvezménnyel pedig olcsóbban lehet eljutni a Balatonhoz.

Hegyi Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy az utasok is hozzájárulhatnak a megnövekedett forgalom zökkenőmentes kezeléséhez: érdemes előre megváltani a jegyeket, ezzel segítve a többletkapacitások hatékony elosztását.

Az előszezon kezdetétől a megszokott rend szerint a Balaton, a Tópart és a Kék Hullám InterCityk, valamint a Jégmadár Expressz minden kocsija helyjegyköteles. Ennek célja, hogy minden utas számára garantált legyen az ülőhely, még a forgalmasabb időszakokban is.

A kerékpárral utazók számára is adottak a lehetőségek: 

  • a déli part irányába a Tópart InterCityket, 
  • míg az északi part felé a Vízipók sebesvonatokat ajánlja a vasúttársaság.

A frissített menetrend már elérhető a MÁV+ alkalmazásban, valamint az online felületeken, így az utasok időben megtervezhetik utazásukat a balatoni előszezonra.

Korábban megírtuk, hogy elkészült a 29-es számú vasútvonal karbantartása, így ismét zavartalanul közlekedhetnek a vonatok a Szabadbattyán és Balatonfüred közötti szakaszon.

A fejlesztések eredményeként a jövőben mérséklődhet a műszaki hibákból adódó fennakadások száma, és várhatóan kevesebb sebességkorlátozást kell majd bevezetni ezen a szakaszon. Ez nemcsak a menetidők kiszámíthatóságát javítja, hanem az utazási komfortot is növeli, ami különösen fontos a nyári időszakban, amikor jelentősen megnő a Balaton felé irányuló utasforgalom.

Hegyi Zsolt arra is emlékeztetett, hogy néhány héttel korábban a vonal másik részén, Balatonfüred és Tapolca között is hasonló karbantartási munkálatokat végeztek. Ennek köszönhetően az észak-balatoni vasútvonal teljes hosszában megújult kritikus szakaszokon, így a rendszer egésze felkészülten várja az előszezon kezdetét.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
