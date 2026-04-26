Itt az általános tiltás: erre nagyon vigyázzon, ha repülőútra indul!

Talán sokan még nincsenek tisztában vele, de néhány hete egy új, szigorú nemzetközi szabályozás van érvényben a powerbankek repülőgépek fedélzetére való felvitelére és ottani használatára vonatkozóan.
2026.04.26, 18:43

Március 27-étől a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szigorú új globális szabályozásokat vezetett be a kereskedelmi járatokon használt lítium-ion külső akkumulátorokra, közkeletű elnevezésükön powerbankekre vonatkozóan – hívja fel a figyelmet az Origo. Összegyűjtöttük azokat a legfontosabb tudnivalókat, amelyekkel érdemes tisztában lenni a külső akkumulátorokra vonatkozó új légi közlekedési szabályokról, hogy ne kobozzák el azokat a repülőtéri biztonsági ellenőrzésen.

A powerbankek csak kézipoggyászban vihetők fel a repülőgépek fedélzetére / Fotó: Unsplash

A TravelFree.Info összeállítása szerint az új ICAO szabályozás a szervezet mind a 193 tagállamára vonatkozik, azaz a szabályok egyetemlegesek – függetlenül attól, hogy melyik légitársasággal repülünk, vagy melyik országból indulunk.

A két fő változás a következő

  • Az eszközök számára vonatkozó korlátozás: Az utasok legfeljebb két külső akkumulátort vihetnek fel magukra a repülőgép fedélzetére fejenként.
  • A repülőgépen történő töltés tilalma: A repülőgépen már nem használható külső akkumulátor a készülékek töltésére. Az eszközöket a repülés teljes időtartama alatt kihúzva kell tartani a konnektorból, és biztonságos helyre kell helyezni.

Miért volt szükség a powerbankekre vonatkozó szabályok szigorítására?

Biztonsági okai vannak, ugyanis az elmúlt években a légi közlekedési ágazatban riasztó mértékben megnőtt a repülés közbeni tüzek száma. A háttérben a lítium-ion akkumulátorok, amelyek használat közben túlmelegedhetnek és akár ki is gyulladhatnak.

Amikor egy külső akkumulátor aktívan tölt egy eszközt, hőt termel. 

Az utastérben lévő akkumulátorok számának korlátozásával és a használatuk betiltásával az ICAO célja, hogy drasztikusan csökkentse a levegőben fellépő tűzveszély kockázatát.

Bár a repülőgépeken a töltési tilalom és a fedélzetre felvihető eszközök számának korlátozása újdonság, a hordozható töltőkre vonatkozó alapvető nemzetközi előírások továbbra is érvényben maradnak. 

A többi, powerbankekre vonatkozó alapvető szabály nem változott – ezeket itt ismertetjük.

