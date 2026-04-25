Létezik egy étteremlánc, amely öt évtizede nem emelt árat – tavaly 200 millió vendégük volt

A tokiói csendes Chofu negyedben található Saizeriya étteremben egy margherita pizza vagy egy bőséges adag spagetti húsmártással mindössze 400 jenbe (kb. 800 forint), egy pohár bor 100 jenbe (kb. 200 forint) kerül. A legtöbb – olasz ihletésű, de a japán ízléshez igazított – fogás ára 1973 óta csak egyszer emelkedett, és ez igaz a lánc mintegy 1000 Japánban működő egységének mindegyikére, az álmos külvárosoktól Tokió drága Ginza negyedéig, ahol a Michelin-csillagos éttermekben fejenként akár 100.000 jent (kb. 200.00 forint) is otthagyhatnak a vendégek. A céget megalapító, 80 éves Shogaki Yasuhiko még diákként nyitotta meg első éttermét Tokió külvárosában – emeli ki az Origo cikke.

Évtizedek óta nem emelt árat a Saizeriya étteremlánc / Fotó: Ned Snowman / Shutterstock

Tavaly 200 millió vendégük volt

A Bloomberg étteremláncot bemutató cikke arra is kitér, hogy a megfizethetőség a diákok egykori laza találkozóhelyét az elmúlt időszakban a felnőttek kedvelt étkezési célpontjává változtatta, és a tavalyi pénzügyi évben vendégeik száma meghaladta a 200 milliót. A társaság külföldön is gyorsan terjeszkedik, mintegy 600 étteremmel van jelen Kínában, Szingapúrban és Vietnámban, és folyamatban van az indonéziai piacnyitás is.

A vállalat üzletpolitikájában az alacsony árak fenntartásának kulcsa a lehető legtöbb közvetítő és külső beszállító kiiktatása. Az elmúlt három évtizedben a Saizeriya hét gyártóüzemet nyitott Japánban, Ausztráliában és Kínában az alapanyagok biztosítása érdekében.

Azzal, hogy számos terméket központi gyárakban állít elő, a társaság minimalizálja az élelmiszerek kezelésének szükségességét az éttermekben.

A költségek leszorítását célozza továbbá, hogy a versenytársakkal ellentétben a Saizeriya egyáltalán nem hirdet. Székhelye Tokiótól északra, Saitamában található, ahol az ingatlanárak töredékét teszik ki a fővárosban jellemzőknek.

Véget érhet egy korszak a Saizeriya történetében, jöhet az áremelés

Az áremelés elkerülése most azonban minden eddiginél nagyobb próbatételnek van kitéve a hazai piacon is, mivel Japánban felgyorsult az infláció. Az élelmiszerárak 30 százalékkal drágultak 2020 óta, az iráni háború kitörése miatt jócskán emelkedtek az energiaárak, és a munkavállalók magasabb béreket követelnek.

A Saizeriya egyes befektetői most abban reménykednek, hogy a vállalat végre megteszi az eddig elképzelhetetlent, és az áremelés eszközéhez nyúl Japánban is.

Még a vállalat alapítója is tett utalást arra a közelmúltban, hogy a cég történetében, amely hosszú ideje elkötelezett az árak változatlanul tartása mellett a hazai piacon, egyszer véget érhet ez a korszak.

