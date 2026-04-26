Az időjárás átírja a budapesti strandnyitást – egyelőre nem mindenhol ismertek a jegyárak, de a drágulás garantált

A tavasz beköszöntével egyre többen várják a strandszezont, ám a fürdők nyitása már kevésbé kötődik a hagyományos május 1-jei dátumhoz. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) elárulta: a strandnyitást az időjárás és a várható vendégforgalom határozza meg.

Így alakul a strandnyitás a fővárosban, új szabadstrandokat is átadhatnak

„Mondhatni hagyományosan az iskolaév vége jelenti a nyár kezdetét a strandokon. Ez a fővárosban és országosan is jellemző” – közölte a BGYH a Világgazdaság megkeresésére.

A fővárosi cég azt is közölte, hogy a fürdőkben évek óta ütemezetten,

az időjárás alapján mérlegelve nyitják meg a strandmedencéket, strandokat – nagyjából április végétől június közepéig tartó időszakban.

„Ebben az évben is így tervezzük a nyáriasítást” – fogalmazott a cég.

Elsőként az egész évben működő fürdők szabadtéri részei válnak elérhetővé:

a Paskál fürdőben április végén bontják le az úszómedence fölötti sátrat,

a Palatinuson pedig már a hónap végén megnyílik a Margaréta-medence.

Május közepétől további medencék, majd június közepéig a hullámmedencék és csúszdák is üzembe állnak,

a nyári strandok – a Római és a Pünkösdfürdői – szintén ekkor nyitnak.

Az immár hagyományosnak mondott strandszezonnyitó eseményt idén június 20-án Csillaghegyen tartják meg.

A BGYH korábban a Világgazdaságnak azt is elárulta, hogy a fővárosi közgyűlés tavaly decemberi döntése után új lendületet kapott a budapesti Duna-partok hasznosítása: megvalósíthatósági tanulmány készül egy folyami uszoda létrehozásáról.

A fővárosi vállalat azt is megerősítette, hogy idén is tervezi a korábban átadott Római-parti Plázs, illetve az Árasztó-parton található szabadstrand üzemeltetését, ennek érdekében már elindult az engedélyezési folyamat.

Sőt, ha lehetőség lesz rá, idén új szabadstrandokat is kijelölhetnek.

A főváros tulajdonában lévő Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. jelenleg hét gyógyfürdőt, illetve öt strandfürdőt üzemeltet. A budapesti fürdők közel 4 millió vendéget vonzanak évente, amelyek a főváros legnagyobb bevételtermelői.