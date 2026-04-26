Furcsa jogszabályokkal gombolhatnak le több száz dolláros büntetéseket a turistáktól ezek az országok – mutatjuk, mire kell figyelni
Az egyik legismertebb és egyben legszigorúbban betartatott szabály Velence városához kötődik. A turisták körében sokáig népszerű galambetetés ma már kifejezetten tiltott tevékenység. A városvezetés 2008-ban vezette be a tilalmat, miután világossá vált, hogy a galambok ürüléke súlyosan károsítja a történelmi épületeket. A szabály ma is érvényben van: aki eteti a madarakat, 50 és 500 euró közötti bírságra számíthat, de nagyobb mennyiségű eleség szórása esetén akár 700 eurót is kiszabhatnak. A döntés mögött nem pusztán esztétikai, hanem komoly gazdasági megfontolások állnak, hiszen a műemlékek tisztítása évente milliós tétel lehet.
Szabálytalan elhordani a tengerpartot
Hasonlóan szigorú környezetvédelmi szemlélet jellemzi Szardínia szigetét is, ahol a „homoklopás” vált az egyik legnagyobb problémává. A turisták gyakran szuvenírként visznek haza egy-egy üvegnyi homokot, ám ez ma már súlyos jogsértésnek számít.
A helyi hatóságok még a repülőtereken is ellenőrzik a csomagokat, és ha homokot találnak, 500 és 3000 euró közötti bírságot szabhatnak ki.
Az intézkedés célja a partok természetes állapotának megőrzése, hiszen az évek során jelentős mennyiségű homok tűnt el a turisták miatt.
A pusztító magassarkú
A kulturális örökség védelmében Görögország is szigorú szabályokat hozott. Az olyan ikonikus helyszíneken, mint az Akropolisz vagy Epidaurosz, tilos magas sarkú cipőben tartózkodni. Ennek oka egyszerű: a vékony sarok károsíthatja az ősi köveket. Bár itt elsődlegesen nem pénzbírságról van szó, a szabály megszegőit egyszerűen nem engedik be, súlyosabb esetben pedig kártérítési eljárás is indulhat.
A híres rágótörvény
Ázsiában még ennél is meglepőbb tiltásokkal találkozhatunk. Szingapúr híres a szigorú közrendvédelmi szabályairól, amelyek közül a rágógumi tiltása világszerte ismert. Bár a személyes fogyasztás ma már nem jár börtönnel, a rágógumi importja és kereskedelme továbbra is tiltott. Azok, akik nagyobb mennyiséget próbálnak bevinni az országba, akár 1000 szingapúri dolláros bírságot vagy börtönbüntetést is kockáztatnak.
Ne taposs az uralkodón
Talán az egyik legkeményebb következményekkel járó szabály Thaiföld területén érvényes. A helyi törvények szerint tilos pénzre lépni – még akkor is, ha az csak egy guruló érme megállítását jelentené. Ennek hátterében az áll, hogy a bankjegyeken és érméken az uralkodó képe szerepel, így a cselekedet felségsértésnek minősül. A büntetés rendkívül súlyos: akár 3-tól 15 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.
Nyulak és papírsárkány
Az ausztrál szabályozás első hallásra már-már abszurdnak tűnhet, de nagyon is valós.
Victoria államban például papíron tilos sárkányt eregetni bizonyos körülmények között – különösen, ha az veszélyezteti a közlekedést.
A bírság elérheti a 777 ausztrál dollárt, bár a hatóságok ezt inkább csak indokolt esetben alkalmazzák.
Még ennél is szigorúbb a helyzet Queensland államban, ahol a nyulak invazív fajnak számítanak.
Emiatt még házi kedvencként sem lehet őket tartani. A szabály megszegése extrém magas, akár 70 ezer ausztrál dollárt meghaladó bírságot vonhat maga után, bár első alkalommal általában enyhébb büntetést szabnak ki.
A példák jól mutatják, hogy a turizmus globalizálódása ellenére a helyi szabályok továbbra is mélyen gyökereznek az adott ország kulturális, gazdasági és környezetvédelmi prioritásaiban. Egy rossz mozdulat, egy ártatlannak tűnő szokás könnyen több ezer eurós tanulópénzzé válhat.