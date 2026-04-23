Jelentősen megváltoztak a magyarok utazási szokásai a Wizz Air szerint

A legnépszerűbb nyaralási célpont tavaly is Spanyolország volt, Egyiptom pedig évről évre egyre népszerűbb a Wizz Airnél. Ám tapasztalataik szerint az utóbbi időben jelentős elmozdulásokat idézett elő a Brexit és a turisztikai szokások megváltozása, öt év után immár nem az Egyesült Királyság a legkedveltebb úti cél a légitársaság számára egyik legfontosabb szegmensben.
Világgazdaság
2026.04.23, 14:16
Frissítve: 2026.04.23, 14:26

Miközben a brit úti célok népszerűsége csökken, a Wizz Air hálózatában elérhető olasz városokat egyre többen látogatják a magyar utasok. A legnépszerűbb nyaralási célpont 2025-ben Spanyolország volt, Egyiptom pedig évről évre egyre népszerűbb – számolt be róla az Origo.

A Wizz Air hálózatában elérhető olasz városok egyre népszerűbbek a magyar utasok körében / Fotó: Vémi Zoltán

A Wizz Air Budapestről induló, vagy Budapestre tartó járataira 2025-ben már közel kétmillió foglalás érkezett csak a nyári hónapokban. A növekedés hosszú évek óta folyamatos, évente 10-20 százalékos ütemű – derül ki a cég közleményéből.

A leggyakrabban családot látogatni repülnek a magyarok a Wizz Airrel

A Wizz Air alapvetően négyfajta utazási típust különböztet meg, a családlátogató, üdülő, városlátogató célú és az üzleti repülést méri. Ezen belül a legnagyobb arányt a családlátogatók teszik ki, az utasok közel fele utazik ilyen céllal. Ebben a szegmensben a legfontosabb változás, hogy a célországok versenyében trónfosztás történt. 2021-ben az Egyesült Királyság még uralta a szegmenst – több mint kétszer annyi foglalást generálva, mint a második helyezett Spanyolország. 

Miközben az abszolút foglalásszám évről évre bővült, az Egyesült Királyságba szóló foglalások aránya folyamatosan csökkent az utóbbi öt évben, és 2025-ben meg is történt a fordulat: Olaszország átvette a vezetést a britektől. 

A Magyarországról Itália irányába tartó családlátogató forgalom négy év alatt a hatszorosára nőtt. 

Spanyolország és Németország stabilan őrzi helyét a családlátogatás céljából az öt leggyakrabban foglalt célország között – viszont említésre méltó még, hogy ebben a kategóriában Románia a semmiből 2025-re egyszer csak az ötödik helyre ugrott, ami a légitársaság erdélyi magyar diaszpóra felé irányuló járatbővítésének egyértelmű visszaigazolása.

