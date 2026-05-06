A legendás Orient Express már nem csak vonat formájában létezik

Már szeli a tengereket a 220 méter hosszú, 15 ezer tonnás Orient Express Corinthians, a világ legnagyobb vitorlásjachtja, amely a franciaországi Saint-Nazaire-i Chantiers de l'Atlantique hajógyárból a francia Riviéra felé vette az irányt.
2026.05.06, 10:40
Frissítve: 2026.05.06, 11:03

Májustól októberig a Földközi-tengeren és az Adriai-tengeren fogja szelni a habokat, majd átkel az Atlanti-óceánon, hogy az őszt és a telet a Karib-térségben töltse. Egy évtizednyi fejlesztés eredményeként a Corinthian luxusjacht nemcsak a méretét tekintve, hanem technológiai szempontból is kiemelkedő vízi jármű – írja az Origo

Kihajózott a tengerre a Corinthian luxusjacht / Fotó: Orient Express/Cover Images  / Reuters

Corinthian: kiemelkedő műszaki tartalom és esztétikai csoda

Ez az első óceánjáró, amelyet a Chantiers de l’Atlantique által kifejlesztett új meghajtórendszerrel szereltek fel. Három, körülbelül 100 méter magas és több mint 1500 négyzetméternyi merev vitorlát tartó árbocát 360 fokban el lehet forgatni a szél hajtóerejének maximalizálása érdekében, ezáltal csökkentve az üzemanyag-fogyasztást. A februárban végzett tengeri tesztek azt mutatták, hogy 20 csomós szélben a Corinthian vitorlával 12 csomós sebességet tud elérni – ilyen méretű hajó erre korábban még nem volt képes. Az árbocok 70 fokban is megdönthetők, így a jacht könnyen áthaladhat az alacsony hidak alatt is.

Halkan és kibocsátásmentesen képes siklani pusztán szélenergiával, de a motorok is beindíthatók, ha nagyobb teljesítményre van szükség. 

A hibrid meghajtási rendszert cseppfolyósított földgáz (LNG) működteti, amely kevesebb káros anyagot bocsát ki a hagyományos dízel üzemanyagnál.

A Robb Report szerint a Corinthian egy esztétikai csoda is egyben. Az 1883-ban alapított és 2022 óta az Accor Group részeként működő Orient Express a tengeri gigászt a híres vonataira jellemző régimódi csillogással és pompával ruházta fel. A pazar belső terek a vasúti utazás és a legendás óceánjárók aranykora előtt tisztelegnek, miközben elegáns kortárs dizájnelemeket is alkalmaznak. Minden négyzetcentiméter a francia kézművességet dicséri, közel 2000 francia kézműves és műhely dolgozott a projekten.

