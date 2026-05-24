Kizárólag nők fürödhetnek ezen a különleges strandon, akár éjszaka is

A Dubajban található Al Mamzar strand a hónap elején nyílt meg a helyi lakosok és a turisták előtt. Kerítés veszi körül, szigorú fényképezési tilalmat rendeltek el és intelligens biztonsági megfigyelőrendszerekkel szerelték fel – írja az Origo.

Dubajban átadták a világ első nonstop nyitvatartású, kizárólag nők számára fenntartott strandját

Igazi világszám az új dubaji strand

Az Al Mamzar Corniche zárt strandját egy szélesebb körű felújítási projekt részeként adták át, amelynek célja a főváros, Dubaj strandjainak és tengerparti infrastruktúrájának bővítése. Az Al Mamzar strandok egy szélesebb körű, 3 milliárd dirham (kb. 274 milliárd forint) értékű tengerparti fejlesztési program részét képezik.

Az Egyesült Arab Emírségekben számos helyen már eddig is rendelkezésre álltak kizárólag a hölgyek számára fenntartott strandzónák, illetve külön női napokat is rendeztek. Azonban ez az első olyan létesítmény, amely nonstop látogatható.

Az Independent cikke szerint a 125 ezer négyzetméteres strandterületen kizárólag nők dolgoznak, beleértve a biztonsági őröket és a vízimentőket is.

Vízimentő őrtornyok és csúcstechnológiás világítási rendszer gondoskodik arról, hogy a női látogatók a nap minden szakában, így éjszaka is biztonságosan mártózhassanak meg a tengerben.

