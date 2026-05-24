Kizárólag nők fürödhetnek ezen a különleges strandon, akár éjszaka is

Dubaj egy újabb különleges létesítménnyel jelent meg a világ turisztikai térképén, ugyanis megnyitották a világ első olyan strandját, amely a nap 24 órájában tart nyitva, és csak hölgyek látogathatják. Ennek megfelelően a személyzet is kizárólag nőkből áll.
2026.05.24, 11:00

A Dubajban található Al Mamzar strand a hónap elején nyílt meg a helyi lakosok és a turisták előtt. Kerítés veszi körül, szigorú fényképezési tilalmat rendeltek el és intelligens biztonsági megfigyelőrendszerekkel szerelték fel – írja az Origo.

Dubajban átadták a világ első nonstop nyitvatartású, kizárólag nők számára fenntartott strandját / Fotó: AFP

Igazi világszám az új dubaji strand 

Az Al Mamzar Corniche zárt strandját egy szélesebb körű felújítási projekt részeként adták át, amelynek célja a főváros, Dubaj strandjainak és tengerparti infrastruktúrájának bővítése. Az Al Mamzar strandok egy szélesebb körű, 3 milliárd dirham (kb. 274 milliárd forint) értékű tengerparti fejlesztési program részét képezik.

Az Egyesült Arab Emírségekben számos helyen már eddig is rendelkezésre álltak kizárólag a hölgyek számára fenntartott strandzónák, illetve külön női napokat is rendeztek. Azonban ez az első olyan létesítmény, amely nonstop látogatható. 

Az Independent cikke szerint a 125 ezer négyzetméteres strandterületen kizárólag nők dolgoznak, beleértve a biztonsági őröket és a vízimentőket is. 

Vízimentő őrtornyok és csúcstechnológiás világítási rendszer gondoskodik arról, hogy a női látogatók a nap minden szakában, így éjszaka is biztonságosan mártózhassanak meg a tengerben.

