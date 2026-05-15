Deviza
EUR/HUF361,27 +0,94% USD/HUF310,75 +1,27% GBP/HUF414,08 +0,75% CHF/HUF394,79 +0,91% PLN/HUF85,07 +0,87% RON/HUF69,33 +0,76% CZK/HUF14,85 +0,9% EUR/HUF361,27 +0,94% USD/HUF310,75 +1,27% GBP/HUF414,08 +0,75% CHF/HUF394,79 +0,91% PLN/HUF85,07 +0,87% RON/HUF69,33 +0,76% CZK/HUF14,85 +0,9%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 696,18 -0,55% MTELEKOM2 510 -0,48% MOL3 992 +3,15% OTP41 100 -2,26% RICHTER12 590 -0,32% OPUS307 +3,89% ANY7 940 0% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 660 -0,43% BUMIX9 291,13 +0,42% CETOP4 472,41 -1,15% CETOP NTR2 814,33 -1,14% BUX131 696,18 -0,55% MTELEKOM2 510 -0,48% MOL3 992 +3,15% OTP41 100 -2,26% RICHTER12 590 -0,32% OPUS307 +3,89% ANY7 940 0% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 660 -0,43% BUMIX9 291,13 +0,42% CETOP4 472,41 -1,15% CETOP NTR2 814,33 -1,14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vonatjárat
Berlin
Párizs
hálókocsi

Új vonatjárat indult két népszerű európai turisztikai központ között, a szállásköltséget biztosan megspórolhatjuk vele

Új hálókocsis vonatjárat indult két rendkívül kedvelt úti cél, Párizs és Berlin között. A European Sleeper három kényelmi kategóriát kínál.
Világgazdaság
2026.05.15, 17:50

Elindult egy új hálókocsis vonatjárat, a European Sleeper , amely összeköti az Európai Unió két legnagyobb fővárosát, Párizst és Berlint. Hétfőn, szerdán és pénteken indul Berlinből, megállva Liege-ben és Brüsszelben. Párizsból pedig kedden, csütörtökön és vasárnap ugyanazon az útvonalon vissza Berlinbe – írja az Origo.

European Sleeper
Elindult a European Sleeper hálókocsis vonatjárat Párizs és Berlin között / Fotó: European Sleeper

Kellemes éjszakai pihenést kínál a European Sleeper

A Travel+Leisure magazin szerint bármelyik irányt választjuk is, az éjszakai vonatozás praktikus és megfizethető módja annak, hogy nagy távolságokat tegyünk meg úgy, hogy közben a szállás is biztosított.

Az utasoknak elég nagyjából 15 perccel indulás előtt megjelenniük az állomáson, nincs hosszadalmas biztonsági ellenőrzés, gyakorlatilag azonnal fel lehet szállni a vonatra. 

A szerelvény hét vagonból áll, a felszállást követően a személyzet bemutatkozik, és frissítővel kínálja az utasokat. A fülkékben hívógomb is található, ha az utazás során valakinek további segítségre lenne szüksége.

Három kényelmi kategória közül lehet választani: budget, classic és comfort. A vonatkocsikban a fülkéket tolóajtó és függönyök választják el a folyosótól. Méretük azonos, függetlenül a foglalási osztálytól. 

  • A budget osztályon hat, 
  • a classicon öt, 
  • míg a comfort osztályon három férőhelyes fülkéket alakítottak ki.

A budget kategória a legolcsóbb, ezek a kabinok azonban nem alakíthatók át éjszakára hálófülkévé. A budget és a classic osztályokon közös a WC és két további, mosdókagylóval ellátott mosdó áll rendelkezésre, amelyek a kocsik végén találhatók.

További érdekességeket itt olvashat az új járatról.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu