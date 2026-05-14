Görögország

Szigorú korlátozásokra készüljenek fel a magyarok, ha ebbe az országba indulnak nyaralni

Görögországban úgy döntöttek: átgondolják a turisztikai fejlesztések megvalósulását, és azokat részben kevésbé felkapott övezetekbe irányítanák át. Az országba ugyanis továbbra is rekord számban érkeznek a turisták, miközben egyes nyaralóhelyek egyre nehezebben birkóznak meg a tömeggel. Ezért a döntéshozók úgy vélik, hogy egyensúlyt kell találni a túlturizmusból fakadó károk elkerülése érdekében.
Világgazdaság
2026.05.14, 18:15
Frissítve: 2026.05.14, 18:39

Görögország körülbelül 6000 szigettel és 13 000 kilométer hosszan elnyúló mediterrán tengerparttal rendelkezik, így nem csoda, régóta kedvelt célpont a nyári hónapokban a magyar utazók számára is. A tengerparti nyaralások mellett sok turistát vonzanak az ókori történelemmel teli városlátogatások is, amelyek kedvelt helyszíne Athén, Delphoi vagy a Peloponnészosz-félsziget. De sok más európai úti célhoz hasonlóan Görögország is érzi a saját népszerűségének negatív hatásait, ezért a kormány úgy döntött, hogy közbelép – írta meg az Origo.

Görögország intézkedéseket hozott a túlturizmus negatív hatásainak kezelésére / Fotó: Dancar / Shutterstock

Korlátozások várhatók Görögország egyes régióiban

A görög környezetvédelmi, energiaügyi és turisztikai miniszterek felvázoltak egy új programcsomagot, amely a turizmushoz kapcsolódó fejlesztések módjának, helyének és idejének felülvizsgálatát tervezi – írja a Time Out utazási magazin.

A tervekről szóló közleményben így fogalmaztak: „A kulcs az átállás egy olyan fejlesztési modellre, amely ötvözi a minőséget és a fenntarthatóságot, tiszteletben tartva mind a természeti környezetet, mind az egyes régiók sajátosságait.”

Ez azt jelenti, hogy Görögország régióit öt kategóriába csoportosítják, ezek a következők: 

  • a turisztikai szempontból nagy nyomás alatt álló, 
  • a növekedési potenciállal rendelkező, 
  • a különleges státuszú területek, 
  • a szigeti úti célok
  • és a szárazföld. 

Az egyes kategóriáktól függően szükség esetén korlátozásokat és szabályokat vezetnek be a környezet megőrzése érdekében. Ahogy a Euronews kifejti, ezek az adott szigeten található turisztikai férőhelyek számának korlátozásától a tengerpart menti környezet megóvásáig terjedhetnek, például a partvonaltól 25 méteren belüli építmények betiltásáig. 

A terv céljai között szerepel a görög történelmi örökség szempontjából fontos építmények és régészeti lelőhelyek védelme is.

