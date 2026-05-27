Elszálltak az árak a magyarok imádott országában, sorra mondják le a szállásokat – a kormány tagadja, hogy az euró az oka

Horvátország továbbra is az egyik legnépszerűbb európai nyaralóhely, különösen a magyar és német turisták körében, de a korábban kedvező árak egyre inkább a múlté lehetnek – számolt be a Merkur.

Horvátországban a szállások, az éttermek és az élelmiszerek ára több helyen már a német és osztrák szintet is meghaladja / Fotó: Hemis / AFP

Horvátországban ugyanis jóval gyorsabban nőnek az árak, mint az Európai Unió legtöbb tagállamában.

Az Eurostat friss adatai szerint Horvátországban 2026 áprilisában 5,4 százalékos volt az infláció, ami az egyik legmagasabb érték az EU-ban.

Ennél magasabb inflációt csak Romániában (9,5 százalék) és Bulgáriában (6 százalék) mértek. Összehasonlításképpen: az eurózónában három, az EU egészében pedig 3,2 százalék volt az infláció. Németországban 2,9, Olaszországban pedig 2,8 százalékot regisztráltak.

A számok alapján Horvátországban szinte kétszer olyan gyorsan drágulnak az árak, mint az uniós átlagban. Az infláció éves növekedése az EU-ban 0,8 százalékpont volt, míg Horvátországban 1,4 százalékponttal emelkedett.

A turisták is érzik a drágulást

A legnagyobb áremelkedés a szállásoknál, az éttermekben és az élelmiszereknél látható.

A Kroati.de szerint egyes apartmanok ára már 2023-ban akár 50 százalékkal is magasabb volt, mint egy évvel korábban.

Az éttermekben sem jobb a helyzet: egy ebéd vagy vacsora ára bizonyos helyeken akár 25 százalékkal is emelkedett. A portál szerint több hétköznapi termék már drágább Horvátországban, mint Németországban vagy Ausztriában.

A háttérben több tényező állhat:

a tartós infláció,

a magasabb energiaárak,

a növekvő szállítási költségek,

valamint a béremelések.

Sokan az euró 2023-as bevezetését is felelőssé teszik az árrobbanásért, miután a kuna helyét átvette az európai közös valuta. A horvát kormány ugyanakkor tagadja, hogy kizárólag a valutaátállás okozná a drágulást.

A jelentős áremelkedések már az utazási szokásokra is hatással lehetnek. A beszámolók szerint

több turista meglepődött a horvátországi árakon, és előfordult, hogy foglalásokat is lemondtak a hirtelen megemelt szállásdíjak miatt.

Horvátország népszerűsége ugyan továbbra is erős, de úgy tűnik, az ország fokozatosan elveszítheti egyik legnagyobb versenyelőnyét: a megfizethető nyaralás lehetőségét.