Ezen a festői szigeten egyre mérgesebbek a turistákra, lehet, hogy a magyarokra is

Egyre kedveltebb a külföldi turisták körében Málta, amellyel kapcsolatban már felmerül, hogy a túlturizmus egyik következő áldozata lehet. Egy friss közvélemény-kutatás felmérte, hogyan vélekedik erről a kérdésről az ország lakossága.
Világgazdaság
2026.05.13, 10:41
Frissítve: 2026.05.13, 10:48

Mivel a nyári üdülési szezon alig néhány hét múlva kezdődik, ismét felmerülnek az aggodalmak az Európa legnépszerűbb úti céljai közül egyre többre jellemző túlturizmussal kapcsolatban. Ide sorolható a magyarok körében is egyre kedveltebb Málta is – hívja fel a figyelmet az Origo.

Málta egyre jobban szenved a turisták tömegétől / Fotó: Northfoto

Az elmúlt években Portugália és Spanyolország uralták a túlzott turizmusról szóló híreket a nagy horderejű tiltakozó tüntetésekkel. Ezen országok kormányai, illetve a helyi önkormányzatok intézkedéseket vezettek be többek között a lakóingatlanok rövid távú bérbeadására vonatkozóan, hogy enyhítsék az ezekre, a turisták körében rendkívüli népszerűségnek örvendő nyaralóövezetekre nehezedő nyomást, amelyet a külföldi látogatók nagy száma okozott.

Túlturizmus: Málta is veszélyben

A Euronews szerint egyre gyakrabban teszik fel a kérdést, hogy vajon Málta is követi-e ezeket a példákat? A The Times of Malta értesülései alapján ebben a kérdésben még nem született döntés.

Mindenesetre 2020 és 2025 között évről évre folyamatosan nőtt a szigetországba érkező látogatók száma,

az elmúlt öt évben a legnagyobb növekedést 2024 és 2025 között tapasztalták, amikor 13 százaléknál is több turista érkezett egyik évről a másikra.

A Máltai Turisztikai Hivatal 2025 januárja és decembere között több mint négymillió beutazó turistát regisztrált, a három legfontosabb küldő ország az Egyesült Királyság, Olaszország és Portugália volt. Ezen látogatók közül több mint hárommillió első alkalommal látogatott el a földközi-tengeri szigetországba, és 93 százalékuk nyaralási céllal érkezett.

Az átlagos tartózkodás idő 6,3 éjszaka volt, ami az év során 3,9 milliárd eurós turisztikai bevételt eredményezett Máltán.

Hogyan vélekednek a helyi lakosok?

A turisták számának jelentős növekedése miatt most pedig igyekeznek felmérni a lakosság véleményét. Az Esprimi máltai piackutató cég által a Times of Malta számára végzett közvélemény-kutatás azt állapította meg, hogy a válaszadók 51 százaléka szerint a turisták száma „még elfogadható”, míg 45 százalékuk vélekedik úgy, hogy az már „túlzó”.

De a vélemények eltérőek az ország különböző részein, amely 2024-ben a hatodik helyen állt a négyzetkilométerenként legtöbb turistát fogadó országok 30-as rangsorában.

