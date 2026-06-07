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Légikikötők, ahol a leggyakrabban válik rémálommá az utazás

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A lekésett csatlakozás a repülővel utazók egyik legnagyobb rémálma, különösen egy hosszú utazás során. Egy friss kutatásból kiderült, hogy mely repülőtereken van erre a legnagyobb esély.
VG
2026.06.07, 14:52
Frissítve: 2026.06.07, 15:39

Ha valami hátráltatja az egyik járatot, előfordulhat, hogy emiatt lekéssük a csatlakozást, ami egy utazás során az egyik legrosszabb forgatókönyv lehet. Az AirHelp elemzése szerint vannak olyan repülőterek, ahol erre különösen nagy az esély. 

Elátkozott repülőterek – mutatjuk, hol késik le az utazók leggyakrabban a csatlakozásaikat (illusztráció) Fotó: Unsplash
Elátkozott repülőterek  – mutatjuk, hol késik le az utazók leggyakrabban a csatlakozásaikat (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Elátkozott repülőterek: itt késik le az utazók leggyakrabban a csatlakozásaikat

A tanulmányhoz a légi utasok jogait ismertető portál 2025-ös belső adatokat elemzett a ténylegesen lekésett csatlakozó járatok adatairól, noha az AirHelp nem a világ összes repülőterét, csupán az európai, amerikai, kanadai és brazil légikikötőket rangsorolta.

Ez alapján meglepő eredmények születtek, ugyanis a legrosszabb pontszámot nem egy olyan metropolisz, mint London vagy Párizs repülőtere érte el, hanem az észak-olaszországi Bergamo Orio al Serio légikikötő. Itt késték le az utazók a leggyakrabban a csatlakozásaikat. 

Szorosan követi őt az egyesült államokbeli Dallas Fort Worth repülőtér, ugyanakkor az olyan ismert európai átszálló repülőterek is előkelő helyen szerepelnek a negatív rangsorban, mint Frankfurt am Main, Madrid-Barajas, London Stansted, Párizs Charles de Gaulle és Amsterdam Schiphol.

Az Airhelp szerint az utazóknak a dél-brazíliai Florianópolis repülőtéren van a legnagyobb esélyük a zökkenőmentes átszállásra, Európában pedig az Észtország fővárosában, Talinnban található légikikötő teljesített különösen jól.

Az ajánlott átszállási idők a repülőtértől és a csatlakozás típusától függően változnak, általában 30 és 60 perc között mozognak belföldi járatoknál, 60 és 90 perc között belföldi és nemzetközi járatok közötti átszállásoknál, valamint akár 120 percig is eltarthatnak a nemzetközi csatlakozó járatoknál.

Akár 600 euró kártérítést is kaphatunk a késésésért

A jó hír azonban, hogy egy uniós rendelet értelmében, ha Európába vagy Európából utazunk, és járatkésés, törlés vagy visszautasított beszállás miatt lekéssük a csatlakozó járatot, ez esetben akár 600 euró kártérítésre is jogosultak lehetünk.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu