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Amszterdam
idegenforgalmi adó
turizmus vendéglátás

Kemény intézkedéseket hozna Amszterdam a turisták ellen

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Amszterdamban átfogó intézkedéscsomagot készítenek elő a tömegturizmus visszaszorítására, amelynek egyik legfontosabb eleme a turisztikai adó fokozatos emelése. Az ebből származó többletbevételt Amszterdam tisztaságának, biztonságának és élhetőségének javítására fordítanák.
VG
2026.06.09, 12:19
Frissítve: 2026.06.09, 12:26

Amszterdam új városvezetése szerint a turizmus tetemes gazdasági előnyökkel jár, ám egyre nagyobb terhet ró a közterületekre, a városi infrastruktúrára és a helyiek életminőségére, ezért jelentős adóemelésre készülnek. Noha a holland fővárosban a látogatóknak jelenleg is Európa egyik legmagasabb idegenforgalmi adóját kell kifizetniük: a szállásdíj után 12 százalékot, míg az egynapos vendégeknek 15 eurót. Az új városvezetés ezt tovább emelné: az adómérték jövőre 16 százalékra nőne, majd évente 1 százalékponttal emelkedne, amíg 2030-ra el nem éri a 20 százalékot.

Brutálisan megdrágulhat Amszterdam a turisták számára. Fotó: 123RF / 123RF
Brutálisan megdrágulhat Amszterdam a turisták számára / Fotó: 123RF / 123RF

További szigorításokra is készülnek, amelyek drasztikusan megváltoztatnák Amszterdam turizmusát

A tervek között szerepel a tengeri luxushajók fogadására szolgáló kikötői terminál bezárása, amely gyakorlatilag megszüntetné az Amszterdamba irányuló tengeri hajóutak lehetőségét. Emellett a város központjában ingatlanokat vásárolnának fel, illetve vállalkozásokat költöztetnének ki annak érdekében, hogy átalakítsák a belváros funkcióit, és mérsékeljék a túlzott turisztikai koncentrációt – számolt be a Turizmus.com.

Azt is vizsgálják, hogyan lehetne nagyobb hozzájárulást kérni az egynapos látogatóktól a városi infrastruktúra fenntartásához. Ennek részeként emelkedhetnek a csatornatúrákat, hajókirándulásokat és egyéb vízi járművek bérbeadását terhelő díjak is.

A koalíció ugyanakkor feladta az előző városvezetés egyik kiemelt projektjét, az „Erotic Centre” létrehozását, amely a vörös lámpás negyed terhelésének csökkentését és a szexmunkások biztonságosabb munkakörnyezetének megteremtését szolgálta volna. Ehelyett kisebb léptékű intézkedésekkel próbálnák tehermentesíteni a belvárost – írja az Independent.

A tervek közt szintén nem említették a turisták kávézókban történő kannabiszvásárlásának tilalmát, amelyet korábban néhány helyi politikus már szorgalmazott.

Az indoklás szerint a pluszbevétel hozzájárulhatna ahhoz, hogy Amszterdam belvárosa élhetőbbé váljon a helyiek számára, akiket Barcelonához, Nápolyhoz és számos más európai nagyvároshoz hasonlóan szintén erősen érint a lakhatási válság.

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