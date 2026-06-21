Nem arra készül a főváros, amire sokan számítottak: kiderült, mi épülhet a Dunán

A kánikulai időjárás már országszerte megérkezett, a fővárosban pedig teljes gőzzel beindult a strandszezon.

Folyami uszoda épülhet a Dunán / Fotó: NurPhoto via AFP

A Világgazdaság is megírta, hogy strandmedencék és strandfürdők megnyitása évek óta ütemezetten, az időjárási körülményekhez igazodva történik, jellemzően április végétől június közepéig

A fővárosban azonban az újdonságok közé tartozik, hogy idén is elérhető lesz az Árasztó-parti szabadstrand, sőt péntektől pedig a III. kerületi önkormányzat által üzemeltetett Római-parti Plázs is várja a fürdőzőket. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) a Világgazdaságnak elárulta, hogy az általuk üzemeltetett

Árasztó-parton található szabadstrand július 1-jétől fogadja a vendégeket.

A nyitást megelőző napokban még elvégzik a szükséges bejárásokat és ellenőrzéseket, ezt követően pedig a tavaly augusztus végén átadott szabadstrand idén már hosszabb ideig áll majd a látogatók rendelkezésére.

A BGYH korábban arról tájékoztatta lapunka, hogy a Hosszúréti-pataknál tervezett fürdőhely a hosszú engedélyezési folyamat miatt nem tudott tavaly hamarabb megnyílni.Szűts Ildikó, a BGYH vezérigazgatója a sajtónak arról beszélt, hogy a partszakaszon egykor is sokan fürödtek, azonban hiányzott a megfelelő infrastruktúra. Hozzátette: a szükséges fejlesztések elkészültek, a szabadstrand így már teljes értékű szolgáltatással várhatja a látogatókat

A BGYH tájékoztatása szerint jelenleg átfogó vízminőségi elemzések készülnek, miközben több lehetséges helyszínt is megvizsgálnak annak érdekében, hogy a fővárosban a jövőben újabb szabadstrandokat alakíthassanak ki,

információink szerint azonban idén már nem adnak át újabb szabadstrandokat a fővárosban.

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A fővárosi cég a Világgazdasággal közölte, hogy idén egy másik, dunai fürdőzést célzó projekt is előrehaladott szakaszba lépett. A Fővárosi Önkormányzat, a BGYH, valamint a Valyo – Város és Folyó Egyesület az 2024-es önkormányzati választást követően kezdte meg a dunai fürdőzés jövőjét meghatározó koncepció kidolgozását.