Most már biztos, így büntetik a rendőrök az elektromos rollerrel közlekedőket: elvehetik a jogosítványt, 150 ezres csekk is repülhet – egy pohár bor se fér bele

Rendőri intézkedéssel és 50 ezer forintos bírsággal ért véget egy balatonlellei esti borozás egy pár számára, akik egy pohár bor elfogyasztása után elektromos rollerrel indultak haza. A történtekről a Hello Balatonlelle nevű Facebook-oldalon számolt be Tóth Balázs, aki a balatoni turizmus fejlesztésének kiemelkedő szereplője. Az eset több szempontból is tanulságos, s nem csak azok számára, akik nincsenek tisztában az elektromos rollerekre vonatkozó ittas vezetési szabályokkal, hanem az eszközök körüli szabályozási anomáliákra is rámutat.

Ötvenzezer forintos bírság járt elektromos rollerezésért egy pohár bor elfogyasztása miatt az egyik balatoni településen (illusztráció)

Fotó: Pexels

Egy pohár bor után pattantak elektromos rollerre – nem kellett volna

A bejegyzés szerint az 50 ezer forintos bírságot kapó pár arról számolt be, hogy a frissen átadott balatonlellei rendezvénytéren fogyasztottak el fejenként egy pohár bort, majd mintegy fél órával később elektromos rollerrel indultak haza. Útközben a rendőrök igazoltatásra szólították fel őket. Az intézkedés során alkoholszondás ellenőrzést végeztek. A férfi negatív eredményt produkált, míg társa esetében a szonda alkoholfogyasztást jelzett.

A rendőrök tájékoztatása szerint az elektromos roller gépi meghajtású járműnek minősül, ezért ittas állapotban nem vezethető.

A beszámoló szerint ezt követően

hitelesített alkoholszondát is alkalmaztak, miközben

összesen nyolc rendőr érkezett a helyszínre, közülük négyen vettek részt az intézkedésben.

Állításuk szerint három különböző mérőeszközt is használtak, amelyek eltérő értékeket mutattak. A rendőrök közlése alapján az eljárás során a legmagasabb mért értéket vették figyelembe.

Az intézkedés során több, a közlekedési szabályokra vonatkozó tájékoztatást is kaptak. Eszerint az elektromos roller tolása vagy lábbal történő hajtása nem minősül szabálysértésnek alkoholfogyasztást követően.

Az intézkedés végén 50 ezer forintos bírságot szabtak ki, valamint összesen nyolc büntetőpontot kaptak.

Tájékoztatásuk szerint a rendőrök jelezték: magasabb alkoholszint esetén akár 150 ezer forintos bírságra is számíthattak volna, sőt bizonyos esetekben a vezetői engedély is elveszíthető elektromos rollerrel elkövetett ittas járművezetés miatt.