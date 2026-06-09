Egyre közelebb a nyitás: visszatér a dunai strandolás Budapesten

„Jó hír a dunai strandolás szerelmeseinek: idén is megnyitja kapuit a Duna-fürdő Árasztó-part szabadstrand!” – közölte a Budapest Gyógyfürdői Facebook-oldala.

Idén is megnyitja kapuit az Árasztó-parti szabadstrand / Fotó: Budapest Gyógyfürdői / Facebook

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) közlése szerint javában zajlanak az előkészületek, hogy a nyári szezonban ismét fürdeni lehessen a Duna-parton. A BGYH a közösségi oldalán azt írta: „Megújuló környezettel, fejlesztésekkel és közösségi programokkal készülünk a látogatók fogadására. Találkozzunk hamarosan a Duna-parton!”

A fővárosban eddig két kijelölt dunai szabadstrand várta a fürdőzőket:

az első dunai strandot, a Római-parti Plázst az Óbudai Önkormányzat üzemelteti,

míg tavaly első alkalommal nyílt meg a BGYH által működtetett Árasztó-parti szabadstrand.

A BGYH a Világgazdaságnak korábban már megerősítette, hogy idén is tervezi az Árasztó-parton található szabadstrand üzemeltetését, és már megkezdte az ehhez szükséges engedélyeztetési folyamatokat.

Sőt, ha lehetőség lesz rá, idén új szabadstrandokat is kijelölhetnek,

miközben részletes vízminőség-elemzések és helyszínértékelések is készülnek.

A hosszabb távú tervek között továbbra is szerepel egy budapesti folyami uszoda megvalósítása, amelynek már készül a megvalósíthatósági tanulmánya. Ha a tervek megvalósulnak, a következő években a Duna egyre nagyobb szerepet kaphat Budapest rekreációs és turisztikai életében.

A Duna fürdőzésre alkalmas szakaszainak megnyitása tavaly került a fővárosi közbeszéd középpontjába. Karácsony Gergely főpolgármester akkor arról beszélt, hogy a folyó vízminősége az elmúlt évek környezetvédelmi beruházásainak köszönhetően jelentősen javult, és egyre több helyszín válhat alkalmassá a fürdőzésre.

A főváros ezért a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-vel, valamint a Valyo – Város és Folyó Egyesülettel közösen megkezdte a dunai fürdőzésről szóló koncepció kidolgozását.

A tervek azonban a vártnál lassabban haladtak. Bár 2024-ben új szabadstrandok és egy folyami fauszoda létrehozását is bejelentették, végül csak az Árasztó-parton nyílt meg egy új dunai fürdőhely a nyár végén. A késedelmet elsősorban a hosszadalmas engedélyezési eljárások okozták.