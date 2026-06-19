Nagyon drága a magyaroknak a Sziget? Ennyi ég el naponta, elárulta Kádár Tamás
Bár sok magyar fiatal számára a Sziget Fesztivál egyre inkább megfizethetetlennek tűnhet, a szervezők szerint a nemzetközi összehasonlítás egészen más képet mutat. A fesztivál látogatóinak mintegy fele külföldről érkezik, ezért a jegyárakat is elsősorban az európai piac határozza meg. Kádár Tamás elmondása szerint a Sziget árszintje nem kiugró a hasonló méretű és színvonalú nemzetközi fesztiválok között, ugyanakkor elismeri, hogy a magyar fizetésekhez mérten sokak számára komoly anyagi terhet jelenthet a részvétel. Éppen ezért az elmúlt években több olyan kezdeményezést indítottak, amelyekkel igyekeznek könnyebben elérhetővé tenni a rendezvényt a hazai közönség számára is, legyen szó kedvezményes diákjegyekről vagy korai jegyvásárlási akciókról.
A jegyár mellett természetesen az egyik leggyakoribb kérdés, hogy mennyibe kerül maga a fesztiválozás. A szervezők szerint az ital- és ételárak nagyjából ugyanazon a szinten mozognak, mint a budapesti koncerthelyszíneken vagy szórakozóhelyeken. Az elmúlt időszakban azonban több olyan intézkedést vezettek be, amely a költségek kordában tartását szolgálja.
Minden vendéglátóegységnek kötelező legalább egy teljes értékű ételt kínálnia 3500 forint alatti áron, emellett olyan partnerségek is létrejöttek, amelyek lehetővé teszik, hogy a látogatók bolti áron vásároljanak alapanyagokat, majd azokat helyben elkészítve fogyasszák el.
A cél az, hogy aki már kimegy a fesztiválra, az ne csak néhány koncertet nézzen meg, hanem hosszabb időt töltsön ott anélkül, hogy a költségek elszállnának.
A Sziget bevételeinek gerincét továbbra is a jegyek adják
A fesztivál gazdasági működésének alapja továbbra is a jegyértékesítés. A bevételek közel 80 százaléka ebből a forrásból származik, míg a fennmaradó részen a szponzorok, kereskedelmi partnerek és egyéb együttműködések osztoznak. A szervezők szerint az elmúlt években semmilyen érdemi állami vagy turisztikai támogatás nem érkezett a fesztiválhoz, így a működés sikerét döntően az határozza meg, hogy mennyi bérletet és napijegyet tudnak értékesíteni.
Közben a költségek folyamatosan emelkednek. A nemzetközi sztárok díjai az elmúlt években szinte robbanásszerűen nőttek, ma már nem ritka, hogy egy világsztár fellépése egymillió euró feletti összegbe kerül, sőt bizonyos esetekben a kétmillió eurót is megközelítheti. A szervezők szerint emiatt egyre nehezebb megtalálni az egyensúlyt a költségvetés és a közönség elvárásai között.
A fesztivál napi működtetése a fellépők költségeivel együtt akár egy-két milliárd forintot is felemészthet, ami jól mutatja, milyen léptékű vállalkozásról van szó.
Kádár ugyanakkor úgy látja, hogy a fesztivál jövője nem csak azon múlik, hogy hány világsztárt sikerül szerződtetni. Jelenleg egy átfogó újragondolási folyamat zajlik, amelynek eredménye várhatóan a 2027-es fesztiválon válik majd igazán láthatóvá. Az új stratégia lényege, hogy a hangsúly ismét a Sziget saját identitására, kulturális programjaira és különleges atmoszférájára kerüljön.
A szervezők szerint a fesztivál igazi értéke nem kizárólag a headlinerekben rejlik, hanem abban az egyedi világban, amelyet a látogatók a belépést követően megtapasztalnak. Több figyelmet és forrást fordítanának a dekorációra, a közösségi élményre, a nappali kulturális programokra és azokra az elemekre, amelyek megkülönböztetik a Szigetet más európai fesztiváloktól.
Külföldiek nélkül nem működne a Sziget üzleti modellje
A nemzetközi közönség ebben kulcsszerepet játszik. Bár a magyar és a külföldi látogatók száma nagyjából azonos, a bérletes vendégek túlnyomó többsége külföldről érkezik, így a bevételek szempontjából sokkal nagyobb súlyt képviselnek. A szervezők ezért ismét kiemelt figyelmet fordítanak a külföldi piacokra és újraépítenék azt a nemzetközi promóterhálózatot, amely korábban jelentősen hozzájárult a fesztivál nemzetközi sikeréhez. A cél az, hogy a Sziget ne csupán koncertsorozatként, hanem egy többnapos kulturális vakációként jelenjen meg a külföldi látogatók szemében.
A Sziget vezetése szerint éppen ez lehet a fesztivál legnagyobb versenyelőnye a jövőben. Nem pusztán a fellépők listája, hanem az a hangulat, közösség és kulturális sokszínűség, amely miatt évről évre több mint száz országból érkeznek látogatók Budapestre. Ha az új stratégia sikeres lesz, a Sziget ismét közelebb kerülhet ahhoz a szerephez, amely egykor Európa egyik legkülönlegesebb fesztiváljává tette.