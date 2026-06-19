Nagyon drága a magyaroknak a Sziget? Ennyi ég el naponta, elárulta Kádár Tamás

Bár sok magyar fiatal számára a Sziget Fesztivál egyre inkább megfizethetetlennek tűnhet, a szervezők szerint a nemzetközi összehasonlítás egészen más képet mutat. A fesztivál látogatóinak mintegy fele külföldről érkezik, ezért a jegyárakat is elsősorban az európai piac határozza meg. Kádár Tamás elmondása szerint a Sziget árszintje nem kiugró a hasonló méretű és színvonalú nemzetközi fesztiválok között, ugyanakkor elismeri, hogy a magyar fizetésekhez mérten sokak számára komoly anyagi terhet jelenthet a részvétel. Éppen ezért az elmúlt években több olyan kezdeményezést indítottak, amelyekkel igyekeznek könnyebben elérhetővé tenni a rendezvényt a hazai közönség számára is, legyen szó kedvezményes diákjegyekről vagy korai jegyvásárlási akciókról.

A Sziget visszatérne saját gyökereihez / Fotó: Balogh Zoltán

A jegyár mellett természetesen az egyik leggyakoribb kérdés, hogy mennyibe kerül maga a fesztiválozás. A szervezők szerint az ital- és ételárak nagyjából ugyanazon a szinten mozognak, mint a budapesti koncerthelyszíneken vagy szórakozóhelyeken. Az elmúlt időszakban azonban több olyan intézkedést vezettek be, amely a költségek kordában tartását szolgálja.

Minden vendéglátóegységnek kötelező legalább egy teljes értékű ételt kínálnia 3500 forint alatti áron, emellett olyan partnerségek is létrejöttek, amelyek lehetővé teszik, hogy a látogatók bolti áron vásároljanak alapanyagokat, majd azokat helyben elkészítve fogyasszák el.

A cél az, hogy aki már kimegy a fesztiválra, az ne csak néhány koncertet nézzen meg, hanem hosszabb időt töltsön ott anélkül, hogy a költségek elszállnának.

A Sziget bevételeinek gerincét továbbra is a jegyek adják

A fesztivál gazdasági működésének alapja továbbra is a jegyértékesítés. A bevételek közel 80 százaléka ebből a forrásból származik, míg a fennmaradó részen a szponzorok, kereskedelmi partnerek és egyéb együttműködések osztoznak. A szervezők szerint az elmúlt években semmilyen érdemi állami vagy turisztikai támogatás nem érkezett a fesztiválhoz, így a működés sikerét döntően az határozza meg, hogy mennyi bérletet és napijegyet tudnak értékesíteni.