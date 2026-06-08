Olyan hajó épül, amely soha nem érinti majd a szárazföldet, de a lakóinak nem is fog hiányozni

A közel másfél kilométer hosszú monstrum a tervek szerint 80 ezer ember lakóhelyéül szolgálna és kétévente kerülné meg a Földet. Noha gigászi mérete miatt soha nem köthetne ki, az ott lakók semmiben sem szenvednének hiányt, az úszó városban ugyanis iskolák, kórház, üzletek, parkok, hotelek, bankok, éjszakai klubbok, sőt még egy 15 ezer fős stadion is helyet kapna rajta.

Az úszó várost a tervek szerint Indonéziában építenék fel, körülbelül 4 év alatt. Fotó: Freedom Cruise Line International

Rengeteg ember vágyik az "úszó" városi létre

A hajó a Freedom Cruise Line International mögött álló csapat ötlete. A floridai székhelyű Freedom Cruise Line International a Schopfer Associates tervezőirodát bízta meg az úszó város megalkotásával. A cég haditengerészeti és hajózási szakértőkkel, valamint világszerte elismert építészekkel dolgozik együtt – írta az Euronews.

Bár a hajó ötlete már az 1990-es évek végén megszületett, a megvalósításához szükséges technológia eddig nem állt rendelkezésre.

Roger Gooch, a Freedom Cruise Line International vezérigazgatója a The Telegraphnek úgy nyilatkozott: „Szinte három hajó megépítését is indokolni tudnánk.” – Olyan óriási az érdeklődés a projekt iránt.

A monstrum, ha elkészül közel 250 méter széles és 30 emelet magas lesz. 2,3 millió tonnát nyom majd és a becslések szerint közel 14 milliárd euróba kerül a kivitelezése.

A hajó nukleáris meghajtással működne, és 50 000 állandó lakónak adna otthont, további 10 000 ideiglenes vendéggel, akiket 20 000 fős személyzet szolgálna ki. Ez a szám majdnem nyolcszor annyi, mint a a világ jelenlegi legnagyobb utasszállító hajói, a Royal Caribbean Star of the Seas és Icon of the Seas óceánjáróinak utasszállító kapacitása. A Freedom Ship fedélzetére komppal, vagy helikopterrel lehet majd feljutni.

Az alábbi képeken a Freedom Ship látványterveit mutatjuk:

A fedélzetre számos szórakozási lehetőséget álmodtak meg a lakóknak: lesz hangversenyterem, konferenciaközpont, diszkók, múzeumok, stadion, aquapark, sőt egy búvárkodásra alkalmas beltéri akvárium is.

A cég jelenleg a tekintélyes indulótőke előteremtésén dolgozik, ettől függ majd a projekt indulásának dátuma.

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