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Drámai baleset a magyarok kedvenc nyaralóhelyén: turisták alatt omlott be egy bunker teteje

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Hat külföldi turista sérült meg a horvátországi Pulában, amikor beszakadt alattuk egy elhagyott katonai bunker teteje. A fiatalok mintegy két métert zuhantak a bunker belsejébe, négyen kórházba kerültek, a rendőrség pedig vizsgálja, mi okozta az omlást.
VG
2026.07.04, 12:58

Hat fiatal külföldi turista megsérült, amikor beszakadt alattuk egy elhagyott katonai bunker teteje a horvátországi Pulában - írja az MTI.

Hat külföldi turista sérült meg a horvátországi Pulában, amikor beszakadt alattuk egy elhagyott katonai bunker teteje
Hat külföldi turista sérült meg a horvátországi Pulában, amikor beszakadt alattuk egy elhagyott katonai bunker teteje/Fotó:  Fotó: AFP

A bunker belsejébe zuhantak

A baleset egy nappal korábban történt Stinjan városrészben, a Punta Christo-erőd alatti területen. A turisták egy régi katonai létesítmény tetején tartózkodtak, amikor a szerkezet beszakadt, és többen mintegy két méter magasból a bunker belsejébe zuhantak.

A helyszínre mentők érkeztek. Andrej Angelini, a pulai általános kórház igazgatója megerősítette, hogy hat ember sérült meg. Négyüket kórházba szállították, közülük kettőt az ellátás után elengedtek, két sérültet pedig további megfigyelésre bent tartottak.

A rendőrség helyszíni szemlét tart, hogy tisztázza, pontosan mi vezetett az omláshoz.

Stinjan és a Punta Christo környéke Pula egykori katonai védelmi rendszerének része. A térségben ma is több elhagyott bunker, lövészárok és erődítmény található. A legismertebb ezek közül a Punta Christo-erőd, amelyet a 19. századtól az első világháborúig építettek és bővítettek, és amely az Osztrák-Magyar Monarchia idején a pulai hadikikötő bejáratának védelmét szolgálta.

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