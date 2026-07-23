Óriási károkat okoz a Duna alacsony vízállása: vesztegelnek a kikötőkben a szállodahajók, egyedül Bács-Kiskun vármegye ötezer turistát vesztett

Egyes szállodahajók már el sem indulnak a németországi Passauból a Duna rekordalacsony vízállása miatt, mások pedig csak jelentős késéssel vagy rövidebb útvonalon közlekednek.

A Duna rekordalacsony vízállása miatt szállodahajók vesztegelnek a kikötőkben / Fotó: Jana Milin / Shutterstock (illusztráció)

A hajózási korlátozások következtében turisták ezrei maradnak el a folyó menti idegenforgalmi helyszínekről –írja a Baon. A korábban útnak indult szállodahajók közül több jelenleg

Mohácson,

Budapesten,

Komáromban,

Bécsben

vagy Pozsonyban várakozik.

A kalocsai hajóállomás mindkét kikötője hetek óta zárva tart, az 1,8 méteres merülésű Maxima I szállodahajó pedig napok óta az ordasi kikötőben vesztegel.

A helyzet különösen érzékenyen érinti a Bakodpusztai Idegenforgalmi Centrumot. A létesítmény vezetője, Dusnoki Csaba Sándor szerint csak júliusban mintegy ötezerrel kevesebb vendég érkezett a vártnál. A hónapra lekötött 90 programból 29-et már törölni kellett, a megmaradó kirándulások jelentős része pedig csak komoly átszervezéssel valósítható meg.

A hajóstársaságok és a turisztikai szolgáltatók alternatív megoldásokkal próbálják megmenteni a programokat.

A turistákat például Mohácsról vagy Budapestről autóbuszokkal szállítják Bakodpusztára a lovas- és pusztaprogramokra. A szervezést nehezíti, hogy sokszor csak az előző este derül ki, melyik hajó meddig tud eljutni. Emiatt folyamatosan új útvonalakat kell kialakítani, buszokat rendelni és idegenvezetőket átcsoportosítani.

A közlekedés lehetőségét nem kizárólag az egyes vízmércék adatai határozzák meg. A hajók merülési mélysége és műszaki paraméterei, a társaságok biztonsági előírásai, a Duna gázlói, valamint a használható kikötők száma együttesen dönti el, hogy egy járat folytathatja-e az útját. Mivel több hajóállomás nem használható, ugyanannyi hajónak jóval kevesebb kikötőhely jut, ezért egyes járművek már kikötési engedélyt sem kapnak.

A törölt bakodpusztai programok csaknem felénél a szállodahajók eleve nem indultak el Passauból, mert a teljes útvonal biztonságos teljesítése nem volt garantálható. Más hajók délről csak Mohácsig vagy Vukovárig jutnak, észak felől pedig már a Dunakanyar előtt megállni kényszerülnek.