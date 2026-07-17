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természettudomány
Horvátország
tenger

Riasztó jelenetek a magyarok kedvenc üdülőhelyén: egyszerre öntött ki és tűnt el a tenger – videón a félelmetes sciga

Orkánerejű vihar csapott le az adriai partvidékre, ahol hajók sodródtak el, fák dőltek ki. A Zadar térségét sújtó szélsőséges időjárás miatt a tűzoltók a károk felszámolásán dolgoztak.
VG
2026.07.17., 14:46

Rendkívüli természeti jelenség alakult ki az Adriai-tenger északi és középső térségében. 

Horvátország Ploce,,Croatia,-,18,November,,2021:,The,Industrial,Port,And
Riasztó jelenetek Horvátországban: egyszerre öntött ki és tűnt el a tenger – videó Fotó: makasana photo

Az úgynevezett meteocunami következtében a Hvar szigetén fekvő Stari Gradban előbb elöntötte a tenger a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott a víz, hogy több kikötött csónak és kisebb hajó megfeneklett – számolt be a horvát Slobodna Dalmacija.

@k.a.t.e173 #croatia #storm #sea #vibe ♬ intro x chorus the night we met - aboutourfeelingss🪐

 

A meteocunami nem földrengés, hanem a légnyomás hirtelen változásai miatt kialakuló jelenség. Ilyenkor a tengerszint gyorsan és jelentősen ingadozhat, különösen a hosszú, sekély, a hullámok érkezési irányába nyitott öblökben. A horvát tengerparton ezt a ritka jelenséget a helyiek scigának vagy sesnek nevezik.

A váratlan áradás miatt több turista sietve elhagyta a partot.

A víz azonban nem sokkal később hirtelen visszahúzódott: a tengerszint körülbelül 60 centiméterrel a megszokott szint alá süllyedt, emiatt több kikötött csónak és kisebb hajó a mederfenékhez ért.

A hatóságok közlése szerint 

a vihar jelentős anyagi károkat okozott, ugyanakkor az első jelentések alapján személyi sérülésről nem érkezett hír. 

A szokatlan tengerszint-ingadozás nemcsak Hvar szigetét érintette. Hasonló jelenséget figyeltek meg 

  • az Isztriai-félszigettől egészen Közép-Dalmáciáig. 
  • Pulában 
  • és Zadar alacsonyabban fekvő partszakaszain szintén kilépett a tenger a medréből.

A meteocunamit kiváltó viharrendszer heves széllökésekkel is végigsöpört az Adria északi és középső térségén. A legerősebb széllökések elsősorban a zárai szigetvilágot érték. 

A horvát meteorológiai szolgálat Isztria déli részén másodpercenként 30 méteres, Losinj szigetén pedig 32 méter/másodperces széllökéseket mért, ami óránként 108, illetve 115 kilométeres szélerősségnek felel meg.

A közösségi médiában és a TikTokon számos felvétel jelent meg a tomboló viharról, amelyen jól látható az orkánerejű szél, a kikötőben hánykolódó hajók és a hullámok ereje.

@023.hr Na Trpimirovoj obali kod Marexa nevrijeme je izbacilo na obalu jedrilicu, vlasnici su francuski državljani, uskoro više… #023 #nevera #nevrijeme #zadar #dalmacija ♬ izvorni zvuk - 023.hr
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Riasztó jelenetek a magyarok kedvenc üdülőhelyén: egyszerre öntött ki és tűnt el a tenger – videón a félelmetes sciga

Orkánerejű vihar csapott le az adriai partvidékre, ahol hajók sodródtak el, fák dőltek ki. A Zadar térségét sújtó szélsőséges időjárás miatt a tűzoltók a károk felszámolásán dolgoztak.
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