Riasztó jelenetek a magyarok kedvenc üdülőhelyén: egyszerre öntött ki és tűnt el a tenger – videón a félelmetes sciga
Rendkívüli természeti jelenség alakult ki az Adriai-tenger északi és középső térségében.
Az úgynevezett meteocunami következtében a Hvar szigetén fekvő Stari Gradban előbb elöntötte a tenger a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott a víz, hogy több kikötött csónak és kisebb hajó megfeneklett – számolt be a horvát Slobodna Dalmacija.
A meteocunami nem földrengés, hanem a légnyomás hirtelen változásai miatt kialakuló jelenség. Ilyenkor a tengerszint gyorsan és jelentősen ingadozhat, különösen a hosszú, sekély, a hullámok érkezési irányába nyitott öblökben. A horvát tengerparton ezt a ritka jelenséget a helyiek scigának vagy sesnek nevezik.
A váratlan áradás miatt több turista sietve elhagyta a partot.
A víz azonban nem sokkal később hirtelen visszahúzódott: a tengerszint körülbelül 60 centiméterrel a megszokott szint alá süllyedt, emiatt több kikötött csónak és kisebb hajó a mederfenékhez ért.
A hatóságok közlése szerint
a vihar jelentős anyagi károkat okozott, ugyanakkor az első jelentések alapján személyi sérülésről nem érkezett hír.
A szokatlan tengerszint-ingadozás nemcsak Hvar szigetét érintette. Hasonló jelenséget figyeltek meg
- az Isztriai-félszigettől egészen Közép-Dalmáciáig.
- Pulában
- és Zadar alacsonyabban fekvő partszakaszain szintén kilépett a tenger a medréből.
A meteocunamit kiváltó viharrendszer heves széllökésekkel is végigsöpört az Adria északi és középső térségén. A legerősebb széllökések elsősorban a zárai szigetvilágot érték.
A horvát meteorológiai szolgálat Isztria déli részén másodpercenként 30 méteres, Losinj szigetén pedig 32 méter/másodperces széllökéseket mért, ami óránként 108, illetve 115 kilométeres szélerősségnek felel meg.
A közösségi médiában és a TikTokon számos felvétel jelent meg a tomboló viharról, amelyen jól látható az orkánerejű szél, a kikötőben hánykolódó hajók és a hullámok ereje.