Óriási medencés úszómű épül meg a Dunán – az összköltség az egymilliárd forintot is meghaladhatja

Több száz négyzetméteres úszóműre telepített új dunai fürdő terve körvonalazódik a Margit-sziget budai oldalán, amelynek teljes költsége az egymilliárd forintot is meghaladhatja – derült ki a Világgazdaság által megismert beszámolóból.

Duna-fürdő: óriási medencés úszómű épül meg / Fotó: Valyo – Város és Folyó Egyesület / Facebook

Akár 25 lebegő Duna-fürdő is lehetne a fővárosban

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) lapunkkal közölte, hogy

a Fővárosi Közgyűlés 2024 decemberében kezdeményezte egy dunai folyami uszoda megvalósíthatóságának vizsgálatát,

a BGYH 2025 őszén bemutatta a tanulmányt,

2026 nyarán pedig beszámolt az engedélyezés állásáról.

A dunai fürdőzésről szóló koncepció kidolgozásában a Valyo – Város és Folyó Egyesület is részt vett. Az egyesület a saját munkájáról részletes tájékoztatást tett közzé, több lehetséges Duna-fürdőt is javasolt, köztük a Margit-sziget közelében is.

Az egyesület emlékeztetett, hogy a Római parti szabadstrand újranyitása után 2023 óta többek között művészeti projekttel és petícióval hívták fel a figyelmet a dunai lehűlés fontosságára a belvárosban is.

„A Duna-fürdőkkel kapcsolatos gondolkozás a Valyo sok éves munkájának eredményeként éledt újra a fővárosban” – fogalmazott lapunknak Győrfi Dániel, a Valyo építésze és urbanistája.

Összesen 49 helyszínt vizsgáltak meg, amiből 25 helyen lebegő Duna-fürdőt,

a többi helyszínen pedig szabadstrandot, vagy akár a vízben való lecsorgásra alkalmas úszósávot lehetne létrehozni.

Fürdőhelyet alakítanának ki a Dunán – kiderült, miért áll a projekt

A folyó fürdésre alkalmas szakaszainak hasznosítását elsőként Vitézy Dávid, még főpolgármester-jelöltként vetette fel. A később az újra megválasztott Karácsony Gergely is már arról beszélt, hogy Budapestnek ismét „birtokba kell vennie” a Dunát.

A tervezett Duna-fürdőt a Margitsziget budai oldalán, a Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő előtti Duna-szakaszon alakítanák ki. A beruházás egy úszóműre telepített, ellenőrzött körülmények között használható folyami fürdőhely létrehozását célozza – olvasható a BGYH előterjesztésében.

A beruházás jelenleg az engedélyezési szakaszban tart, a kivitelezés még nem kezdődött el.

A létesítési engedélyezést a szükséges közterület-használati engedély hiánya miatt felfüggesztették.