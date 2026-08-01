Horror nyaralás Horvátországban, így verték át pofátlanul a magyar családot: 2600 eurót fizettek a négycsillagos szállodáért - még ajtó se volt a vécén
Miközben a magyarok egyre nagyobb számban özönlenek a horvát tengerpartra, amiben az erős forintnak is jelentős szerepe van, távolról sem jön össze mindenkinek az álomnyaralás, és ez még egy rendkívül finom megfogalmazás. Az alábbi történetre találóbb lenne a horror nyaralás kifejezés.
Nő a minőségi szálláshelyek iránti magyar kereslet, de könnyű lukra futni
A horvátországi magyar vendégforgalomnak egyébként minden mutatója emelkedett: a vendégek száma 4,5, a vendégéjszakáké pedig 6,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
A szálláshelyek közül a legnagyobb növekedést a hotelek (+11 százalék) és a kempingek (+9 százalék) érték el – ez a hosszabb, tudatosan tervezett nyaralások és a minőségi szálláshelyek iránti erősödő magyar kereslet jele - írja a Piac és Profit.
A konkrét úti célok versenyét Crikvenica vezeti, megelőzve Rovinjt és Porecset – mindhárom település a magyar vendégéjszakák növekedéséről számolt be.
Ezért is olyan zavarba ejtő egy éppen crikvenicai sztori, amelyről egy pórul járt, erősen megvezetett család számolt be - természetesen videóval is alátámasztva - a TikTokon.
Honfitársaink ráadásul nem most léptek le a falvédőről, mivel rengeteg húzós történetet hallottak már, úgy döntöttek, hogy nem kockáztatnak magánszállásokkal, hanem a biztonság kedvéért előzetes tájékozódás után a Bookingon keresztül vesznek ki egy négycsillagos szállodai lakosztályt 5 személyre 2600 euróért, reggelivel és vacsorával. A szálloda kívülről nagyon tetszetősnek tűnt.
Eleinte még örültek is, hogy milyen ügyesek voltak, hiszen eredetileg 4000 euró lett volna a szállásdíj, ám az első meglepetés akkor érte őket, amikor a szálloda újabb ímélt küldött neki, amelyben közölték, hogy meggondolták magukat, a 2600 eurós árban még sincs benne a vacsora, azért további 400 eurót kérnek, egy vendég grátis kapja az esti kosztot.
Ezt a nem igazán európai hátraarcot a magyar család nem fogadta el, tehát maradt a 2600 euró vacsora nélkül.
Horror nyaralás, itt a penetra nem retró
Az igazi problémák azonban akkor kezdődtek, amikor megérkeztek a crikvenicai Hotel Vali Dramaljban foglalt apartmanjukba.
Kiderült, hogy a lakosztály több szobája is beázhatott korábban, mivel a parkettákon több helyütt penészes foltok éktelenkednek, a beázás nyoma a plafonon is látható. Másutt már annyira szétrohadt a padló, hogy sufnituninggal próbálták meg eltakarni a hiányzó darabokat.
Az erkélyajtó nem zárható, a sötétítő függönyt előtte nem lehet behúzni.
Az egyik klíma büdös, amikor működik, míg a többi egyáltalán nem működik. Egyébként egyik sincs a falra felfogatva, balesetveszélyesen billegnek a szétrohadt parkettán.
Szintén balesetveszélyesek a hiányos konnektorok.
Az előzetes ajánlattal szemben az apartmanban nincs hűtőszekrény, az étkezőasztal pedig olyannyira billeg, hogy nem lehet rajta enni.
A legborzasztóbb azonban az, hogy a gyermekméretű zuhanyzó és a vécé közötti - valószínűleg szintén lerohadt - ajtót kiszedték, így most nem lehet egyszerre használni a két helyiséget. Egy öttagú családról van szó!
A gyerekágyat egy olyan fal mellé helyezték el, amelyből egy lezáratlan csővégen keresztül áramlik ki a bűz, ezért a nappaliban ágyaztak meg a gyereknek. Egyébként a fürdőszobában is vannak ilyen egykori vizes csatlakozások, amelyek áporodott szagot árasztanak.
Hírük-hamvuk sincs a beígért szolgáltatásoknak
A komplett szálloda is rendkívül problémás, lévén az ismertetőkben beharangozott
- medencének,
- jakuzzinak
- és masszázsnak
híre-hamva sincs, pontosabban állítólag mindegyiket éppen most újítják fel. A család meg akarta nézni, hogy hogy áll a felújítás, ám ezt nem engedték meg nekik.
A magyarok megpróbáltak valamilyen kompenzációt kérni a szállodától, de csak folyamatos hitegetéssel reagált a menedzsment.
Utolsó reményük a Booking, hátha fellép az érdekükben, ha másként nem, egy lepontozással, hogy nehogy mások is így járjanak.
A tanulság a történetből, hogy nincsen tanulság. Az alapos és óvatos turisták is hoppon maradhatnak Horvátországban, de gyaníthatóan máshol is.