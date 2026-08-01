Horror nyaralás Horvátországban, így verték át pofátlanul a magyar családot: 2600 eurót fizettek a négycsillagos szállodáért - még ajtó se volt a vécén

Miközben a magyarok egyre nagyobb számban özönlenek a horvát tengerpartra, amiben az erős forintnak is jelentős szerepe van, távolról sem jön össze mindenkinek az álomnyaralás, és ez még egy rendkívül finom megfogalmazás. Az alábbi történetre találóbb lenne a horror nyaralás kifejezés.

Horror nyaralás Horvátországban / Fotó: Hotel Vali Dramalj Crikvenica / Facebook

Nő a minőségi szálláshelyek iránti magyar kereslet, de könnyű lukra futni

A horvátországi magyar vendégforgalomnak egyébként minden mutatója emelkedett: a vendégek száma 4,5, a vendégéjszakáké pedig 6,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

A szálláshelyek közül a legnagyobb növekedést a hotelek (+11 százalék) és a kempingek (+9 százalék) érték el – ez a hosszabb, tudatosan tervezett nyaralások és a minőségi szálláshelyek iránti erősödő magyar kereslet jele - írja a Piac és Profit.

A konkrét úti célok versenyét Crikvenica vezeti, megelőzve Rovinjt és Porecset – mindhárom település a magyar vendégéjszakák növekedéséről számolt be.

Ezért is olyan zavarba ejtő egy éppen crikvenicai sztori, amelyről egy pórul járt, erősen megvezetett család számolt be - természetesen videóval is alátámasztva - a TikTokon.

Honfitársaink ráadásul nem most léptek le a falvédőről, mivel rengeteg húzós történetet hallottak már, úgy döntöttek, hogy nem kockáztatnak magánszállásokkal, hanem a biztonság kedvéért előzetes tájékozódás után a Bookingon keresztül vesznek ki egy négycsillagos szállodai lakosztályt 5 személyre 2600 euróért, reggelivel és vacsorával. A szálloda kívülről nagyon tetszetősnek tűnt.

Eleinte még örültek is, hogy milyen ügyesek voltak, hiszen eredetileg 4000 euró lett volna a szállásdíj, ám az első meglepetés akkor érte őket, amikor a szálloda újabb ímélt küldött neki, amelyben közölték, hogy meggondolták magukat, a 2600 eurós árban még sincs benne a vacsora, azért további 400 eurót kérnek, egy vendég grátis kapja az esti kosztot.

Ezt a nem igazán európai hátraarcot a magyar család nem fogadta el, tehát maradt a 2600 euró vacsora nélkül.

Horror nyaralás, itt a penetra nem retró

Az igazi problémák azonban akkor kezdődtek, amikor megérkeztek a crikvenicai Hotel Vali Dramaljban foglalt apartmanjukba.