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Horror nyaralás Horvátországban, így verték át pofátlanul a magyar családot: 2600 eurót fizettek a négycsillagos szállodáért - még ajtó se volt a vécén

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Álomnyaralás helyett: itt a penetra nem retró. Horvátországban 2600 euróért adtak ki a magyar családnak egy penészes és részben már szétrohadt apartmant egy négycsillagos minősítésű szállodában. Egy valódi horror nyaralás videóval megörökítve.
VG
2026.08.01, 16:02
Frissítve: 2026.08.01, 16:28

Miközben a magyarok egyre nagyobb számban özönlenek a horvát tengerpartra, amiben az erős forintnak is jelentős szerepe van, távolról sem jön össze mindenkinek az álomnyaralás, és ez még egy rendkívül finom megfogalmazás. Az alábbi történetre találóbb lenne a horror nyaralás kifejezés.

Horror nyaralás Horvátországban hotel vali dramalj crikvenica, horvátország, hotel, adria
Horror nyaralás Horvátországban / Fotó: Hotel Vali Dramalj Crikvenica / Facebook

Nő a minőségi szálláshelyek iránti magyar kereslet, de könnyű lukra futni 

A horvátországi magyar vendégforgalomnak egyébként minden mutatója emelkedett: a vendégek száma 4,5, a vendégéjszakáké pedig 6,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. 

A szálláshelyek közül a legnagyobb növekedést a hotelek (+11 százalék) és a kempingek (+9 százalék) érték el – ez a hosszabb, tudatosan tervezett nyaralások és a minőségi szálláshelyek iránti erősödő magyar kereslet jele - írja a Piac és Profit.

A konkrét úti célok versenyét Crikvenica vezeti, megelőzve Rovinjt és Porecset – mindhárom település a magyar vendégéjszakák növekedéséről számolt be.

Ezért is olyan zavarba ejtő egy éppen crikvenicai sztori, amelyről egy pórul járt, erősen megvezetett család számolt be - természetesen videóval is alátámasztva - a TikTokon.

Honfitársaink ráadásul nem most léptek le a falvédőről, mivel rengeteg húzós történetet hallottak már, úgy döntöttek, hogy nem kockáztatnak magánszállásokkal, hanem  a biztonság kedvéért előzetes tájékozódás után a Bookingon keresztül vesznek ki egy négycsillagos szállodai lakosztályt 5 személyre 2600 euróért, reggelivel és vacsorával. A szálloda kívülről nagyon tetszetősnek tűnt. 

Eleinte még örültek is, hogy milyen ügyesek voltak, hiszen eredetileg 4000 euró lett volna a szállásdíj, ám az első meglepetés akkor érte őket, amikor a szálloda újabb ímélt küldött neki, amelyben közölték, hogy meggondolták magukat, a 2600 eurós árban még sincs benne a vacsora, azért további 400 eurót kérnek, egy vendég grátis kapja az esti kosztot.    

Ezt a nem igazán európai hátraarcot a magyar család nem fogadta el, tehát maradt a 2600 euró vacsora nélkül.

Horror nyaralás, itt a penetra nem retró

Az igazi problémák azonban akkor kezdődtek, amikor megérkeztek a crikvenicai Hotel Vali Dramaljban foglalt apartmanjukba.

Kiderült, hogy a lakosztály több szobája is beázhatott korábban, mivel a parkettákon több helyütt penészes foltok éktelenkednek, a beázás nyoma a plafonon is látható. Másutt már annyira szétrohadt a padló, hogy sufnituninggal próbálták meg eltakarni a hiányzó darabokat. 

Az erkélyajtó nem zárható, a sötétítő függönyt előtte nem lehet behúzni. 

Az egyik klíma büdös, amikor működik, míg a többi egyáltalán nem működik. Egyébként egyik sincs a falra felfogatva, balesetveszélyesen billegnek a szétrohadt parkettán.

Szintén balesetveszélyesek a hiányos konnektorok.

Az előzetes ajánlattal szemben az apartmanban nincs hűtőszekrény, az étkezőasztal pedig olyannyira billeg, hogy nem lehet rajta enni. 

A legborzasztóbb azonban az, hogy a gyermekméretű zuhanyzó és a vécé közötti - valószínűleg szintén lerohadt - ajtót kiszedték, így most nem lehet egyszerre használni a két helyiséget. Egy öttagú családról van szó!

A gyerekágyat egy olyan fal mellé helyezték el, amelyből egy lezáratlan csővégen keresztül áramlik ki a bűz, ezért a nappaliban ágyaztak meg a gyereknek. Egyébként a fürdőszobában is vannak ilyen egykori vizes csatlakozások, amelyek áporodott szagot árasztanak.

Hírük-hamvuk sincs a beígért szolgáltatásoknak

A komplett szálloda is rendkívül problémás, lévén az ismertetőkben beharangozott 

  • medencének, 
  • jakuzzinak 
  • és masszázsnak 

híre-hamva sincs, pontosabban állítólag mindegyiket éppen most újítják fel. A család meg akarta nézni, hogy hogy áll a felújítás, ám ezt nem engedték meg nekik.  

A magyarok megpróbáltak valamilyen kompenzációt kérni a szállodától, de csak folyamatos hitegetéssel reagált a menedzsment. 

Utolsó reményük a Booking, hátha fellép az érdekükben, ha másként nem, egy lepontozással, hogy nehogy mások is így járjanak.

A tanulság a történetből, hogy nincsen tanulság. Az alapos és óvatos turisták is hoppon maradhatnak Horvátországban, de gyaníthatóan máshol is.   

@sonosvajc Hotel Vali Dramalj (Crikvenica) 😡 🤬🤮2600 € egy 4 csillagos hotelért? Amit kaptunk, sokkoló volt!⚠️‼️ 🇩🇪 😡 2.600 € für ein 4-Sterne-Hotel? Das haben wir wirklich bekommen…❌🚷 #dramalj #croatia #cirkvenica #hotelvali #booking ♬ eredeti hang - Sono-no1
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