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tűzijáték
augusztus 20-i rendezvények
program

Sorra lefújt tűzijátékok, milliárdos bevételek: hatalmas üzlet lett augusztus 20.

Országszerte több önkormányzat is lemondta az augusztus 20-i tűzijátékot, miközben a világ nagyvárosaiban már önmagában a rakéták látványa sem elég a közönségnek.
Sz. E.
2026.08.20., 17:59

Országszerte több önkormányzat is bejelentette, hogy elmarad az augusztus 20-i tűzijáték. A turisztikai szakértő szerint a megszokott látványosság lemondása önmagában még nem feltétlenül riasztja el a vendégeket, de a településeknek más programokkal pótolniuk kell a kieső élményt.

Országszerte több önkormányzat mondta le az augusztus 20-i tűzijátékot.
Országszerte több önkormányzat mondta le az augusztus 20-i tűzijátékot / Fotó: Máté Krisztián / Mediaworks 

Az idei augusztus 20-i rendezvénysorozat beharangozóján újságírói kérdésre elhangzott, hogy a korábbi, 17,5 milliárd forintos költségvetésből tavaly csak a tűzijáték 3,6 milliárd forintba került. A tájékoztatón idéztek egy Publicus-felmérést is, amely szerint tízből nyolc megkérdezett úgy vélte, hogy ezt a pénzt hasznosabb célokra is fordíthatták volna, illetve a tűzijátékot az összeg harmadából is meg lehetett volna rendezni.

A kormányszóvivő elmondta: 

az idei augusztus 20-i rendezvényekre eredetileg 18 milliárd forintot irányoztak elő, az új kormány azonban négymilliárd forintból valósítja meg a programsorozatot.

Egy másik újságíró arra kérdezett rá, hogy a tűzijátékok állatvilágra gyakorolt negatív hatásai miatt felülvizsgálták-e az ünneplésnek ezt a módját.

A szervezők közölték, hogy eredetileg egy háromperces tűzijáték megtartását javasolták. Mivel azonban a pirotechnikai eszközök beszerzése már korábban megtörtént, végül kompromisszumos döntés született:  az eredetileg húszpercesre tervezett produkció időtartamát tíz percre csökkentik, majd a műsort pirotechnikai eszközök használata nélkül is megismétlik.

Több település már lemondta a tűzijátékot 

A sajtótájékoztatón szóba került az is, hogy Tatabánya a rendkívül száraz időjárása és a fokozott tűzveszély miatt lemondta az ünnepi tűzijátékot. A kormány ezt a konkrét döntést nem kommentálta, hangsúlyozva, hogy nincs ráhatása az önkormányzati rendezvényekre. Ugyanakkor nem tartják elképzelhetetlennek, hogy más települések is hasonló döntést hozzanak.

„Egyes kisebb települések esetében sokszor a tűzijátékon kívül kevesebb turistacsalogató program van. 

Ha egy településen úgy döntenek, nem lesz tűzijáték, de meg akarják őrizni a vendégeket, alternatív élményprogramokról érdemes gondoskodni” – mondta a Világgazdaság megkeresésére Kiss Róbert Richard turisztikai szakértő, szakújságíró.

Hozzátette, hogy egy ilyen eseménynek van turisztikai és közösségformáló ereje, ki kell találni, mi lesz helyette, ami a környezeti, biztonsági kockázatot csökkenti, de élményt és bevételt hoz.

Nemrég Gödöllő polgármestere jelentette be, hogy elmarad a tűzijáték a városban. 

Gémesi György szerint a tűzoltókkal egyeztetett a nemzeti ünnep biztonságáról, mielőtt megszületett a döntés. A polgármester úgy fogalmazott, minden olyan programelemet el kell hagyni, amely akár kis mértékben is veszélyeztetheti az embereket vagy a rendezvényt.

​Az óvatosságot és a biztonságot helyezték előtérbe Fejér Vármegyében is. Beloiannisz polgármestere bejelentette: a szélsőséges időjárásra hivatkozva lefúják az ünnepi tűzijáték.  

Veresegyházán szavazást tartottak tűzijátékról, a lakosság 87 százaléka a program ellen szavazott . Az önkormányzat közlése szerint sokan úgy érzik, hogy a tűzijátékra szánt 3 millió forint most jobb helyen lesz az egészségügyben. Ezért ezt az összeget város egészségügyi intézményeinek eszközbeszerzésére fordítják.

Hódmezővásárhelyen idén nem rendeznek augusztus 20-i tűzijátékot. A polgármester szerint a város az állattartók és a látványosságot kedvelők szempontjait egyaránt figyelembe veszi, ezért felváltva tartanak tűzijátékos és tűzijáték nélküli ünnepet. Mivel 2026 a rendszer szerinti „második év”, ezúttal elmarad a program. 

A Balatoni Hajózási Zrt. idén is hajós programokkal készül az államalapítás ünnepére, így az utasok a tó vizéről is nézhetik a környék tűzijátékait. Balatonszemesen azonban elmarad a tűzijáték, Balatonlellén pedig lézershow-val helyettesítik a hagyományos látványosságot.

Több százezres tömeg és milliárdos bevétel: ennyit hozott Budapestnek az augusztus 20-i ünnep

Kiss Róbert Richard lapunknak arról is beszélt, hogy Budapesten tavaly az ünnephez kapcsolódóan a rakpartokon és környékükön csaknem 800 ezer mobiltelefonnal rendelkező látogatót mértek, közülük mintegy 139 ezer volt nemzetközi vendég. 

„Magára a tűzijátékra este több mint 450 ezren érkeztek, és közöttük mintegy 89 ezer külföldi látogató volt. Ugyanakkor Budapest rendkívül komplex élménycsomagot kínál az ünnepekre, így ezek teljes palettája jelenti a vonzerőt, a gasztrofesztiváltól a légibemutatón át a várbeli forgatagig” – mondta el.

Tavaly az augusztus 20-i rendezvénysorozat alatt a budapesti szálláshelyek olyan árbevételt értek el, ami 28 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát (7,1 milliárd). A szállodák bevétele még ennél is nagyobb, 36 százalékos növekedést mutatott. 

„De megjegyzem, hogy ebben benne van az egész ünnepi időszak, más rendezvények, a nyári turizmus természetes forgalma, valamint olyan látogatók költése is, akik egyébként is Budapestre érkeztek volna” – tette hozzá. 

Drónok, lézerek és rakéták: így váltak turisztikai óriásprodukcióvá a világ tűzijátékai

A tűzijáték nem ment ki a divatból, de világszerte jelentősen átalakult: 

a hagyományos pirotechnikai elemeket egyre gyakrabban drónparádékkal, lézer- és fényshow-kkal, valamint látványos vizuális effektekkel kombinálják.

„Dubajban szilveszterkor óriási tűzijátékot rendeznek. Kétszer láttam élőben, ahogy a 828 méter magas Burdzs Kalifa szinte teljes magasságában pirotechnikai effektek jelentek meg” – mondta el Kiss Róbert Richard.

Az Egyesült Arab Emírségekben a 2026-os újévet köszöntő ünnepségen például negyven különböző helyszínen rendeztek tűzijátékot. Las Vegasban szintén most is hatalmas látványosságokkal várják a közönséget, ahogyan New Yorkban is tömegeket vonz a szilveszteri ünnepség.

Sydney különlegessége nem pusztán a felhasznált pirotechnikai eszközök mennyiségében rejlik. A műsorba a város két legfontosabb jelképét, a Harbour Bridge-et és az Operaházat is bevonják. A több kilométer hosszan zajló tűzijáték a városképpel együtt olyan könnyen felismerhető vizuális szimbólumot alkot, amely rendszeresen bejárja a világsajtót és a közösségi médiát.

Brazíliában a Copacabanán és Rio de Janeiro más részein csaknem kétmillió ember ünnepelt a tűzijáték idején. A látványosság ott egy nagyobb turisztikai és kulturális programsorozat része, amelyhez koncertek és strandprogramok is kapcsolódnak.

Kuvaitban az alkotmány elfogadásának ötvenedik évfordulóján több mint hetvenezer pirotechnikai eszközt használtak fel, a rendezvény pedig megközelítőleg 15 millió dollárba került. Katar közben a drónok számával állított fel rekordot.

Kiss Róbert Richard szerint a nemzetközi trend egyértelmű: a tűzijáték egyre inkább komplex vizuális élménnyé válik. A rakéták, drónok, fények és egyéb effektek segítségével már történeteket mesélnek el, ami megfelelő marketinggel komoly turisztikai vonzerőt jelenthet az adott térség számára. 

A tavalyi augusztus 20-i tűz és fényjáték több mint fél órán át tartott, idén azonban ez a műsor lényegesen rövidebb lesz.

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