Sorra lefújt tűzijátékok, milliárdos bevételek: hatalmas üzlet lett augusztus 20.

Országszerte több önkormányzat is bejelentette, hogy elmarad az augusztus 20-i tűzijáték. A turisztikai szakértő szerint a megszokott látványosság lemondása önmagában még nem feltétlenül riasztja el a vendégeket, de a településeknek más programokkal pótolniuk kell a kieső élményt.

Országszerte több önkormányzat mondta le az augusztus 20-i tűzijátékot / Fotó: Máté Krisztián / Mediaworks

Az idei augusztus 20-i rendezvénysorozat beharangozóján újságírói kérdésre elhangzott, hogy a korábbi, 17,5 milliárd forintos költségvetésből tavaly csak a tűzijáték 3,6 milliárd forintba került. A tájékoztatón idéztek egy Publicus-felmérést is, amely szerint tízből nyolc megkérdezett úgy vélte, hogy ezt a pénzt hasznosabb célokra is fordíthatták volna, illetve a tűzijátékot az összeg harmadából is meg lehetett volna rendezni.

A kormányszóvivő elmondta:

az idei augusztus 20-i rendezvényekre eredetileg 18 milliárd forintot irányoztak elő, az új kormány azonban négymilliárd forintból valósítja meg a programsorozatot.

Egy másik újságíró arra kérdezett rá, hogy a tűzijátékok állatvilágra gyakorolt negatív hatásai miatt felülvizsgálták-e az ünneplésnek ezt a módját.

A szervezők közölték, hogy eredetileg egy háromperces tűzijáték megtartását javasolták. Mivel azonban a pirotechnikai eszközök beszerzése már korábban megtörtént, végül kompromisszumos döntés született: az eredetileg húszpercesre tervezett produkció időtartamát tíz percre csökkentik, majd a műsort pirotechnikai eszközök használata nélkül is megismétlik.

Több település már lemondta a tűzijátékot

A sajtótájékoztatón szóba került az is, hogy Tatabánya a rendkívül száraz időjárása és a fokozott tűzveszély miatt lemondta az ünnepi tűzijátékot. A kormány ezt a konkrét döntést nem kommentálta, hangsúlyozva, hogy nincs ráhatása az önkormányzati rendezvényekre. Ugyanakkor nem tartják elképzelhetetlennek, hogy más települések is hasonló döntést hozzanak.

„Egyes kisebb települések esetében sokszor a tűzijátékon kívül kevesebb turistacsalogató program van.

Ha egy településen úgy döntenek, nem lesz tűzijáték, de meg akarják őrizni a vendégeket, alternatív élményprogramokról érdemes gondoskodni” – mondta a Világgazdaság megkeresésére Kiss Róbert Richard turisztikai szakértő, szakújságíró.