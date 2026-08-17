Vitézy bejelentette: éjjel-nappal járnak a vonatok a Balatonnál – itt vannak a részletek

Sűrített menetrenddel, nagyobb kapacitású szerelvényekkel és éjszakai Bagolyvonatokkal készül a MÁV csoport a STRAND Fesztiválra, valamint az ünnepi hosszú hétvége megnövekedő balatoni forgalmára – közölte Vitézy Dávid a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid bejelentette: éjjel-nappal járnak a vonatok a Balatonnál – itt vannak a részletekFotó: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport/ Facebook

Augusztus 19. és 22. között Budapestről óránként indulnak Tópart expressz és Balaton InterCity vonatok.

Ezekkel a járatokkal Zamárdi megközelítőleg 1 óra 20 perc alatt érhető el a fővárosból. A fesztiválra Szeged, Debrecen, Miskolc és Szolnok felől is közlekednek közvetlen vonatok.

A fesztiválozóknak a koncertek után sem kell az utolsó nappali járathoz igazítaniuk a programjukat.

Siófokig éjszaka félóránként, Budapest és Fonyód irányába pedig óránként közlekednek a Bagolyvonatok. Siófokon éjszakai helyi buszjáratok segítik a továbbutazást, Veszprém felé pedig csatlakozó éjszakai járatok indulnak.

A vasárnapi hazautazás idején szintén növelik a kapacitást. Augusztus 23-án 11.24-kor egy emeletes KISS motorvonat indul Zamárdiból Budapest-Kelenföldre.

Vitézy Dávid azt javasolja az utasoknak, hogy előre tervezzék meg az utazást, és időben váltsák meg menetjegyüket. A MÁVPlusz alkalmazásban vásárolt jegyekre 15 százalékos digitális kedvezmény jár. Az InterCity és Expressz vonatokra a menetjegy mellett kötelező helyjegyet is váltani.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közölte, hogy július 1-jén indította el szokásos nyári ellenőrzéssorozatát a Balatonnál, a Velencei-tónál és a Tisza-tónál. A revizorok augusztus 31-ig kiemelten vizsgálják a turisták körében népszerű üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket.

A fokozott ellenőrzések a szezonális szolgáltatókat és kereskedőket is érintik.

A NAV munkatársai egyebek mellett a nyugta- és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, az online pénztárgépek megfelelő használatát, valamint az áruk eredetét vizsgálhatják. A szabálytalanságot elkövető vállalkozások komoly bírságra és akár ideiglenes üzletbezárásra is számíthatnak.