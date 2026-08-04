Ezekbe az országokba utazik nyaralni? Figyeljen, egy sor korlátozás van érvényben a hőség miatt a magyarok kedvenc nyaralóhelyein

A rendkívüli hőség Európa-szerte komoly kihívást jelent. Kötelező vagy tényleges energiakorlátozás elsősorban Magyarországon és Romániában van érvényben, de a magyarok körében népszerű nyári úti célokon is különböző takarékossági intézkedéseket vezettek be.

Vízkorlátozás a magyarok kedvenc nyaralóhelyein / Fotó: Shutterstock

Horvátországban, Olaszországban és Görögországban főként a tartós aszály, valamint a turisztikai szezonban megugró vízfogyasztás okoz problémát.

Horvátországban egyes szigeteken már korlátozzák a vízellátást

A magyar vendégek elözönlötték az első félévben az Adriai tengert. Horvátország továbbra is az egyik legkedveltebb úticél a nyári hónapokban.

Horvátország országos ivóvízellátása egyelőre stabil, a tartós hőség és aszály miatt azonban az Adria partvidékének több térségében takarékossági intézkedéseket vezettek be. Egyes szigeteken már időszakos vízkorlátozásra is szükség van.

A horvát közszolgálati média közlés szerint a Dráva és a Duna vízállása történelmi mélypontra süllyedt, miközben a szárazság az ország egészét érinti. A hatóságok arra kérik a lakosságot és a vállalkozásokat, hogy

észszerűen használják az ivóvizet, és mellőzzék a nélkülözhető fogyasztást.

Zadar térségében közvetlen ellátási problémák is jelentkeztek: a város hátországának több településén átmenetileg nem jött víz a csapokból. A helyi szolgáltató arra kérte a fogyasztókat, hogy

ne használjanak ivóvizet autók

és hajók mosására,

medencék feltöltésére

vagy zöldterületek öntözésére,

továbbá mellőzzék a strandzuhanyok használatát.

Isztria egyes részein még nem rendeltek el vízelzárást, a szolgáltató azonban utolsó figyelmeztetést adott ki. Ha nem csökken számottevően a locsolás és az udvarok mosása, elsőfokú redukció jöhet Vizinada, Kastelir-Labinci, Visnjan és Tinjan térségében, valamint Poreč egyes településrészein. A szolgáltató szerint nem a vízbázisok merültek ki, hanem a vezetékhálózat nem képes egyszerre kiszolgálni a szélsőségesen megugró fogyasztást.

A legsúlyosabb intézkedéseket Ugljan szigetére jelentették be. A helyi tájékoztatás szerint

valamennyi településen naponta 14 és 18 óra között korlátozhatják vagy szüneteltethetik a vízellátást.

A helyzet ugyanakkor nem érinti Horvátország teljes tengerpartját, és országos vízválságról sem lehet beszélni. A Zadar környékére, Ugljanra vagy Isztria érintett településeire utazóknak azonban érdemes figyelniük a helyi vízszolgáltatók közleményeit.