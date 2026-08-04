Ezekbe az országokba utazik nyaralni? Figyeljen, egy sor korlátozás van érvényben a hőség miatt a magyarok kedvenc nyaralóhelyein
A rendkívüli hőség Európa-szerte komoly kihívást jelent. Kötelező vagy tényleges energiakorlátozás elsősorban Magyarországon és Romániában van érvényben, de a magyarok körében népszerű nyári úti célokon is különböző takarékossági intézkedéseket vezettek be.
Horvátországban, Olaszországban és Görögországban főként a tartós aszály, valamint a turisztikai szezonban megugró vízfogyasztás okoz problémát.
Horvátországban egyes szigeteken már korlátozzák a vízellátást
A magyar vendégek elözönlötték az első félévben az Adriai tengert. Horvátország továbbra is az egyik legkedveltebb úticél a nyári hónapokban.
Horvátország országos ivóvízellátása egyelőre stabil, a tartós hőség és aszály miatt azonban az Adria partvidékének több térségében takarékossági intézkedéseket vezettek be. Egyes szigeteken már időszakos vízkorlátozásra is szükség van.
A horvát közszolgálati média közlés szerint a Dráva és a Duna vízállása történelmi mélypontra süllyedt, miközben a szárazság az ország egészét érinti. A hatóságok arra kérik a lakosságot és a vállalkozásokat, hogy
észszerűen használják az ivóvizet, és mellőzzék a nélkülözhető fogyasztást.
Zadar térségében közvetlen ellátási problémák is jelentkeztek: a város hátországának több településén átmenetileg nem jött víz a csapokból. A helyi szolgáltató arra kérte a fogyasztókat, hogy
- ne használjanak ivóvizet autók
- és hajók mosására,
- medencék feltöltésére
- vagy zöldterületek öntözésére,
- továbbá mellőzzék a strandzuhanyok használatát.
Isztria egyes részein még nem rendeltek el vízelzárást, a szolgáltató azonban utolsó figyelmeztetést adott ki. Ha nem csökken számottevően a locsolás és az udvarok mosása, elsőfokú redukció jöhet Vizinada, Kastelir-Labinci, Visnjan és Tinjan térségében, valamint Poreč egyes településrészein. A szolgáltató szerint nem a vízbázisok merültek ki, hanem a vezetékhálózat nem képes egyszerre kiszolgálni a szélsőségesen megugró fogyasztást.
A legsúlyosabb intézkedéseket Ugljan szigetére jelentették be. A helyi tájékoztatás szerint
valamennyi településen naponta 14 és 18 óra között korlátozhatják vagy szüneteltethetik a vízellátást.
A helyzet ugyanakkor nem érinti Horvátország teljes tengerpartját, és országos vízválságról sem lehet beszélni. A Zadar környékére, Ugljanra vagy Isztria érintett településeire utazóknak azonban érdemes figyelniük a helyi vízszolgáltatók közleményeit.
Olaszország északi részén terjednek a korlátozások
Olaszország több északi régiójában szintén víztakarékossági intézkedéseket vezettek be.
Piemontban mintegy száz település korlátozta az ivóvíz nem létfontosságú felhasználását. Körülbelül ötven, elsősorban hegyvidéki településen lajtos kocsikkal pótolják a megcsappant készleteket. A probléma főként vidéki térségeket érint, Torinó központjában nincs általános vízkorlátozás.
Veneto egész területére korábban vízügyi veszélyhelyzetet hirdettek. Velencében ugyanakkor nincs általános lakossági korlátozás, így a turistáknak jelenleg nem kell rendszeres vízelzárásra készülniük.
Az érintett települések között van Monterosso al Mare, a turisták körében rendkívül népszerű Cinque Terre egyik települése is. A korlátozás az előzetes tervek szerint augusztus 31-ig marad érvényben. A tengerparti Loano üdülőhelyen szintén megtiltották a kertek ivóvízzel történő locsolását, az autómosást, valamint a medencék és díszkutak feltöltését.
Toszkána több kisebb településén ugyancsak takarékossági intézkedéseket rendeltek el, Firenzében azonban nincs általános vízkorlátozás. Rómában és Nápolyban jelenleg szintén nincs megerősített, turistákat érintő általános korlátozás vagy rendszeres vízelzárás. Szicíliában sem rendeltek el az egész szigetre kiterjedő intézkedést.
A Garda-tó vízszintje ugyancsak csökken, de a turistahajók továbbra is közlekednek, a szállodák és más szolgáltatók pedig a megszokott rend szerint működnek. A tó környékén egyelőre nincs általános lakossági vízkorlátozás.
Görög szigetek kerültek veszélyhelyzetbe
Görögországban egyre több térséget nyilvánítanak vízhiány miatt veszélyhelyzeti területté.
A tartós aszály mellett a nyári turistaszezon is jelentősen megterheli a szigetek korlátozott készleteit.
A rendkívüli besorolás tíz térséget érint:
- Poroszt,
- Tínoszt,
- Alónniszoszt,
- Asztipáleát,
- Meganíszit,
- Kárpathoszt,
- Pátmoszt,
- Léroszt
- és Szímit,
- valamint Közép-Korfu
- és a Diapontia-szigetek önkormányzatát.
A problémát tovább súlyosítja, hogy a turisztikai idényben a szigetek fogyasztása a többszörösére emelkedik.
A turisták az érintett görög szigeteken elsősorban alacsonyabb víznyomással, a magánmedencék feltöltésének korlátozásával és szállodai takarékossági intézkedésekkel találkozhatnak. Egyes szálláshelyek arra ösztönzik vendégeiket, hogy mondjanak le a mindennapos takarításról és törölközőcseréről, ezzel is mérsékelve a mosáshoz felhasznált víz mennyiségét.
Athénban, a szárazföld nagy részén és a legtöbb görög szigeten ugyanakkor nincs általános redukció. A nyaralóknak tehát nem kell országos ellátási válságtól tartaniuk, de az érintett térségekben különösen fontos a takarékos vízhasználat és a helyi előírások követése.