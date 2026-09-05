Deviza
EUR/HUF362,19 0% USD/HUF311,82 0% GBP/HUF421,59 +0,04% CHF/HUF385,06 +0,04% PLN/HUF84 -0,01% RON/HUF68,97 0% CZK/HUF14,97 0% EUR/HUF362,19 0% USD/HUF311,82 0% GBP/HUF421,59 +0,04% CHF/HUF385,06 +0,04% PLN/HUF84 -0,01% RON/HUF68,97 0% CZK/HUF14,97 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közterületi alkoholfogyasztás
rendőrség
Balaton

Megelégelték a romboló buliturizmust a Balatonon – látványos változás történt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Évek óta komoly problémát okozott az éjszakai buliturizmus. A közterületi alkoholfogyasztás tilalma, a zajvédelmi előírások és a megerősített rendőri jelenlét azonban látványos eredményt hozott.
VG
2026.09.05, 15:25
Frissítve: 2026.09.05, 15:27

Évek óta egyre nagyobb problémát okozott Balatonlellén az éjszakai buliturizmus. Miután Siófokon szigorúbb szabályokkal léptek fel a Petőfi sétány környékén tapasztalt rendbontások ellen, a késő estig szórakozó fiatalok egy része vonattal Balatonlelle felé vette az irányt.

Balaton Blurred,Photo,Of,People,Dancing,In,A,Nightclub buli drog éjszakai élet
Balaton: évek óta komoly problémát okozott az éjszakai buliturizmus / Fotó: Jason Grant

A városban ugyanis a hét minden napján működik éjszakai szórakozóhely. A tömeg megjelenését zaj, közterületi alkoholfogyasztás, szemetelés és rongálások kísérték.

Balatonlelle ezért a 2026-os nyári szezon előtt több korlátozást is bevezetett

  • Megtiltották az alkoholfogyasztást a közterületeken, 
  • az éjfél után is nyitva tartó vendéglátóhelyek számára pedig szigorú zajvédelmi előírásokat határoztak meg. A szabályok betartását a közterület-felügyelők és a rendőrség ellenőrizte.

Felházi Miklós, Balatonlelle polgármestere a Sonline-nak arról számolt be, hogy ezen a nyáron már kevesebb, Siófokról érkező bulizó jelent meg a településen, és az általuk okozott problémák is ritkábbá váltak. 

A rendezvényparkban ugyancsak betartották az előírásokat: ha egy esemény este 11 óráig kapott engedélyt, a zene valóban véget ért a meghatározott időpontban. A polgármester elmondása szerint sem hozzá, sem a jegyzőhöz nem érkezett zajjal kapcsolatos bejelentés vagy feljelentés.

Az éjszakai rongálások száma szintén csökkent. A szezon elején még előfordultak károkozások, nyár közepére azonban ezek is visszaszorultak. Felházi Miklós hangsúlyozta, hogy az eredmény egy hosszabb folyamat része, ezért a megkezdett munkát a következő szezonban is folytatni kell.

„Fontos, hogy az emberek szórakozni tudjanak Balatonlellén, és ugyanilyen lényeges, hogy a pihenni érkezők is jól érezzék magukat. A kétféle igény összehangolásában ezen a nyáron sokat fejlődtünk” – fogalmazott a városvezető.

A rendőrök jelenléte is segített

A közterületi alkoholfogyasztás tilalmának betartatása nehezebb feladatnak bizonyult. A rendőrök és a közterület-felügyelők több embert is felszólítottak az italozás befejezésére, bírság kiszabásáról azonban a polgármester nem kapott tájékoztatást.

Az eredményekhez a megerősített rendőri jelenlét is hozzájárult. A Fonyódi Rendőrkapitányság jóvoltából több járőr és rendőrautó teljesített szolgálatot, az egyenruhások pedig éjszaka is rendszeresen ellenőrizték a forgalmas területeket.

Siófokon továbbra is komoly munkát igényelt a buliturizmus kezelése. A problémát nem önmagában a szórakozás, hanem a közterületeken kialakult helyzet jelentette. 

A vasútállomás és a strand közötti utcák a hajnali órákra valóságos csatatérré változtak, 

az útvonalakat pedig elborította a bulizók által eldobált szemét. Az éjszakai rendezvénysátor hangos zenéje miatt a környéken élők sem tudtak pihenni.

A városvezetés ezért egyeztetésre hívta a Plázs üzemeltetőit. A megállapodás értelmében a szervezők a várossal és a rendőrséggel együttműködve segítettek ellenőrzés alatt tartani a vasútállomás és a Balaton-part között vonuló tömeget. 

A közterületi rend fenntartásában azonban továbbra is a rendőrségé a meghatározó szerep. A biztonsági őrök ugyanis csak a szórakozóhely területén belül intézkedhetnek, a nyílt utcákon nincs erre jogkörük. 

Korábban a Világgazdaság beszámolt arról, hogy júliusban 1,8 százalékkal több magyar vendég érkezett a térségbe, a külföldiek száma azonban 5,2 százalékkal visszaesett az előző évhez képest. Különösen Szlovákiából, Németországból és Csehországból érkeztek kevesebben a magyar tengerhez. 

Országosan eközben 6,7 millió vendégéjszakát regisztráltak, a szálláshelyek bevétele pedig 5,8 százalékkal, 148,1 milliárd forintra emelkedett.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu