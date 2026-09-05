Megelégelték a romboló buliturizmust a Balatonon – látványos változás történt
Évek óta egyre nagyobb problémát okozott Balatonlellén az éjszakai buliturizmus. Miután Siófokon szigorúbb szabályokkal léptek fel a Petőfi sétány környékén tapasztalt rendbontások ellen, a késő estig szórakozó fiatalok egy része vonattal Balatonlelle felé vette az irányt.
A városban ugyanis a hét minden napján működik éjszakai szórakozóhely. A tömeg megjelenését zaj, közterületi alkoholfogyasztás, szemetelés és rongálások kísérték.
Balatonlelle ezért a 2026-os nyári szezon előtt több korlátozást is bevezetett.
- Megtiltották az alkoholfogyasztást a közterületeken,
- az éjfél után is nyitva tartó vendéglátóhelyek számára pedig szigorú zajvédelmi előírásokat határoztak meg. A szabályok betartását a közterület-felügyelők és a rendőrség ellenőrizte.
Felházi Miklós, Balatonlelle polgármestere a Sonline-nak arról számolt be, hogy ezen a nyáron már kevesebb, Siófokról érkező bulizó jelent meg a településen, és az általuk okozott problémák is ritkábbá váltak.
A rendezvényparkban ugyancsak betartották az előírásokat: ha egy esemény este 11 óráig kapott engedélyt, a zene valóban véget ért a meghatározott időpontban. A polgármester elmondása szerint sem hozzá, sem a jegyzőhöz nem érkezett zajjal kapcsolatos bejelentés vagy feljelentés.
Az éjszakai rongálások száma szintén csökkent. A szezon elején még előfordultak károkozások, nyár közepére azonban ezek is visszaszorultak. Felházi Miklós hangsúlyozta, hogy az eredmény egy hosszabb folyamat része, ezért a megkezdett munkát a következő szezonban is folytatni kell.
„Fontos, hogy az emberek szórakozni tudjanak Balatonlellén, és ugyanilyen lényeges, hogy a pihenni érkezők is jól érezzék magukat. A kétféle igény összehangolásában ezen a nyáron sokat fejlődtünk” – fogalmazott a városvezető.
A rendőrök jelenléte is segített
A közterületi alkoholfogyasztás tilalmának betartatása nehezebb feladatnak bizonyult. A rendőrök és a közterület-felügyelők több embert is felszólítottak az italozás befejezésére, bírság kiszabásáról azonban a polgármester nem kapott tájékoztatást.
Az eredményekhez a megerősített rendőri jelenlét is hozzájárult. A Fonyódi Rendőrkapitányság jóvoltából több járőr és rendőrautó teljesített szolgálatot, az egyenruhások pedig éjszaka is rendszeresen ellenőrizték a forgalmas területeket.
Siófokon továbbra is komoly munkát igényelt a buliturizmus kezelése. A problémát nem önmagában a szórakozás, hanem a közterületeken kialakult helyzet jelentette.
A vasútállomás és a strand közötti utcák a hajnali órákra valóságos csatatérré változtak,
az útvonalakat pedig elborította a bulizók által eldobált szemét. Az éjszakai rendezvénysátor hangos zenéje miatt a környéken élők sem tudtak pihenni.
A városvezetés ezért egyeztetésre hívta a Plázs üzemeltetőit. A megállapodás értelmében a szervezők a várossal és a rendőrséggel együttműködve segítettek ellenőrzés alatt tartani a vasútállomás és a Balaton-part között vonuló tömeget.
A közterületi rend fenntartásában azonban továbbra is a rendőrségé a meghatározó szerep. A biztonsági őrök ugyanis csak a szórakozóhely területén belül intézkedhetnek, a nyílt utcákon nincs erre jogkörük.
Korábban a Világgazdaság beszámolt arról, hogy júliusban 1,8 százalékkal több magyar vendég érkezett a térségbe, a külföldiek száma azonban 5,2 százalékkal visszaesett az előző évhez képest. Különösen Szlovákiából, Németországból és Csehországból érkeztek kevesebben a magyar tengerhez.
Országosan eközben 6,7 millió vendégéjszakát regisztráltak, a szálláshelyek bevétele pedig 5,8 százalékkal, 148,1 milliárd forintra emelkedett.