Megelégelték a romboló buliturizmust a Balatonon – látványos változás történt

Évek óta egyre nagyobb problémát okozott Balatonlellén az éjszakai buliturizmus. Miután Siófokon szigorúbb szabályokkal léptek fel a Petőfi sétány környékén tapasztalt rendbontások ellen, a késő estig szórakozó fiatalok egy része vonattal Balatonlelle felé vette az irányt.

Balaton: évek óta komoly problémát okozott az éjszakai buliturizmus / Fotó: Jason Grant

A városban ugyanis a hét minden napján működik éjszakai szórakozóhely. A tömeg megjelenését zaj, közterületi alkoholfogyasztás, szemetelés és rongálások kísérték.

Balatonlelle ezért a 2026-os nyári szezon előtt több korlátozást is bevezetett.

Megtiltották az alkoholfogyasztást a közterületeken,

az éjfél után is nyitva tartó vendéglátóhelyek számára pedig szigorú zajvédelmi előírásokat határoztak meg. A szabályok betartását a közterület-felügyelők és a rendőrség ellenőrizte.

Felházi Miklós, Balatonlelle polgármestere a Sonline-nak arról számolt be, hogy ezen a nyáron már kevesebb, Siófokról érkező bulizó jelent meg a településen, és az általuk okozott problémák is ritkábbá váltak.

A rendezvényparkban ugyancsak betartották az előírásokat: ha egy esemény este 11 óráig kapott engedélyt, a zene valóban véget ért a meghatározott időpontban. A polgármester elmondása szerint sem hozzá, sem a jegyzőhöz nem érkezett zajjal kapcsolatos bejelentés vagy feljelentés.

Az éjszakai rongálások száma szintén csökkent. A szezon elején még előfordultak károkozások, nyár közepére azonban ezek is visszaszorultak. Felházi Miklós hangsúlyozta, hogy az eredmény egy hosszabb folyamat része, ezért a megkezdett munkát a következő szezonban is folytatni kell.

„Fontos, hogy az emberek szórakozni tudjanak Balatonlellén, és ugyanilyen lényeges, hogy a pihenni érkezők is jól érezzék magukat. A kétféle igény összehangolásában ezen a nyáron sokat fejlődtünk” – fogalmazott a városvezető.

A rendőrök jelenléte is segített

A közterületi alkoholfogyasztás tilalmának betartatása nehezebb feladatnak bizonyult. A rendőrök és a közterület-felügyelők több embert is felszólítottak az italozás befejezésére, bírság kiszabásáról azonban a polgármester nem kapott tájékoztatást.