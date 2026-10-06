Milliárdos rapper lépett fel Budapesten: a divatból és a lemezeladásokból is keres – újabb sztárokat hoz a Live Nation

A Live Nation szervezésében lépett fel a Papp László Budapest Sportarénában A$AP Rocky, az elmúlt másfél évtized egyik legismertebb hiphopelőadója. A Rihanna párjaként is ismert rapper a zene mellett a divatiparban is sikeres karriert épített, így bevételei több területről származnak.

Budapesten koncertezett A$AP Rocky / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Rakim Mayers néven született előadó Harlemben nőtt fel. A$AP Rocky művésznéven jelentette meg első stúdióalbumát, a Long. Live. A$AP-t, amely 2013-ban a Billboard 200 lista élén debütált. A lemez egyik legnagyobb slágere a Drake, 2 Chainz és Kendrick Lamar közreműködésével készült F**kin’ Problems lett, amely az AfroTech cikke szerint szerint már több mint egymilliárd Spotify-lejátszást ért el.

A$AP Rocky pénzügyi hátterének egyik alapja a zenei katalógusa. A zenei jogok az elmúlt években vonzó eszközosztállyá váltak a hivatásos befektetők körében, így egyre több pénzügyi befektető jelent meg a piacon, többek között a Wall Street olyan alternatív eszközkezelői, mint a Blackstone, az Apollo vagy a KKR. Sőt, a zenei jogokat kisbefektetők részére is próbálták elérhetővé tenni.

Az egyebek mellett Charli XCX, Megan Thee Stallion és Dua Lipa mögött álló Warner pedig az elmúlt években megszerezte David Bowie katalógusát 250 millió (81 milliárd forint) és David Guettáét 100 millió dollárért (32,5 milliárd forint).

A korábbi felvételek a megjelenésük után évekkel is termelhetnek bevételt

a streaming,

a jogdíjak

és a felhasználási engedélyek által.

Ehhez társulnak a koncertek,

a fesztiválfellépések

és a saját márkás termékek eladásai.

A rapper 2020-ban és 2025-ben ellátogatott volna Magyarországra, előbbi esetben azonban a Covid szólt közbe, a tavalyi Szigetet az utolsó pillanatban mondta vissza / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A$AP Rocky a divatiparban is több területen aktív. Saját kreatív vállalkozása, az AWGE divatkollekciókat is készít, és 2024-ben a párizsi divathéten mutatkozott be.

A rappert 2023-ban a PUMA és a Formula–1 együttműködésének kreatív igazgatójává nevezték ki, 2025-ben pedig a Ray-Ban első kreatív igazgatója lett. Ezek a szerepek a terméktervezésre és a márkák kreatív megjelenésének alakítására is kiterjednek.

Az előadó egy 2021-es GQ-interjúban arról beszélt, hogy olyan márkát szeretne építeni, amely együttműködésekre és kreatív elképzelésekre támaszkodik. Elmondása szerint fontos számára a pénzkereset, de az is, hogy a vállalkozásai tükrözzék a saját ízlését.