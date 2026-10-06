Milliárdos rapper lépett fel Budapesten: a divatból és a lemezeladásokból is keres – újabb sztárokat hoz a Live Nation
A Live Nation szervezésében lépett fel a Papp László Budapest Sportarénában A$AP Rocky, az elmúlt másfél évtized egyik legismertebb hiphopelőadója. A Rihanna párjaként is ismert rapper a zene mellett a divatiparban is sikeres karriert épített, így bevételei több területről származnak.
A Rakim Mayers néven született előadó Harlemben nőtt fel. A$AP Rocky művésznéven jelentette meg első stúdióalbumát, a Long. Live. A$AP-t, amely 2013-ban a Billboard 200 lista élén debütált. A lemez egyik legnagyobb slágere a Drake, 2 Chainz és Kendrick Lamar közreműködésével készült F**kin’ Problems lett, amely az AfroTech cikke szerint szerint már több mint egymilliárd Spotify-lejátszást ért el.
A$AP Rocky pénzügyi hátterének egyik alapja a zenei katalógusa. A zenei jogok az elmúlt években vonzó eszközosztállyá váltak a hivatásos befektetők körében, így egyre több pénzügyi befektető jelent meg a piacon, többek között a Wall Street olyan alternatív eszközkezelői, mint a Blackstone, az Apollo vagy a KKR. Sőt, a zenei jogokat kisbefektetők részére is próbálták elérhetővé tenni.
Az egyebek mellett Charli XCX, Megan Thee Stallion és Dua Lipa mögött álló Warner pedig az elmúlt években megszerezte David Bowie katalógusát 250 millió (81 milliárd forint) és David Guettáét 100 millió dollárért (32,5 milliárd forint).
A korábbi felvételek a megjelenésük után évekkel is termelhetnek bevételt
- a streaming,
- a jogdíjak
- és a felhasználási engedélyek által.
- Ehhez társulnak a koncertek,
- a fesztiválfellépések
- és a saját márkás termékek eladásai.
A$AP Rocky a divatiparban is több területen aktív. Saját kreatív vállalkozása, az AWGE divatkollekciókat is készít, és 2024-ben a párizsi divathéten mutatkozott be.
A rappert 2023-ban a PUMA és a Formula–1 együttműködésének kreatív igazgatójává nevezték ki, 2025-ben pedig a Ray-Ban első kreatív igazgatója lett. Ezek a szerepek a terméktervezésre és a márkák kreatív megjelenésének alakítására is kiterjednek.
Az előadó egy 2021-es GQ-interjúban arról beszélt, hogy olyan márkát szeretne építeni, amely együttműködésekre és kreatív elképzelésekre támaszkodik. Elmondása szerint fontos számára a pénzkereset, de az is, hogy a vállalkozásai tükrözzék a saját ízlését.
A Celebrity Net Worth mintegy 35 millió dollárra (körülbelül 11,4 milliárd forint) teszi A$AP Rocky nettó vagyonát. Ez az eszközök és üzleti érdekeltségek becsült értékét jelenti a tartozások levonása után, nem azonos a bankszámláján rendelkezésre álló pénzzel.
Az előadó párja, Rihanna évek óta a világ egyik legvagyonosabb énekesnője. A Forbes idei becslése 1 milliárd dollárra, azaz mintegy 325 milliárd forintra teszi a vagyonát. Ennek meghatározó forrása a Fenty Beauty kozmetikai vállalatban és a Savage X Fenty fehérneműmárkában meglévő részesedése.
Rihanna és A$AP Rocky vagyonát külön kell kezelni: párkapcsolatuk önmagában nem jelenti azt, hogy közös tulajdonban lennének az üzleti érdekeltségeik.
Évek óta várt koncertek Budapesten
A Live Nation szervezésében számos legendás előadó érkezett idén Magyarországra: a Metallica kétszer is felléppett a Puskás Arénában különböző előzenekarokkal és dallistákkal, Eric Clapton 20, David Byrne pedig 18 év után tért vissza a magyar fővárosba.
Borsos László, a Live Nation CEE ügyvezetője a Világgazdaságnak korábban elmondta: előfordul már, hogy
a jegyek 20-40 százalékát külföldiek vásárolják meg, vagyis számos országból Budapestre kell utazni ahhoz, hogy valaki a kedvenc sztárját láthassa.
Arról is beszélt, hogy vannak még nem nyilvános nagy neveik, a koncertturnékat már hónapokkal vagy évekkel korábban elkezdik megszervezni. Sőt, több 2028-as itthoni eseménynek is megvan már a pontos dátuma és helyszíne is.
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