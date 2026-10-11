Sztáráradat Magyarországon: ezekért a koncertekért már most várják 2027-et

Tíz év után ismét Budapesten lép fel a Nickelback, de a következő év koncertnaptára más nagy visszatéréseket is tartogat. Slash új albummal érkezik, a Stereo MC’s jubileumot ünnepel, a Pink Floyd dalai pedig egy Roger Waters irányításával készült produkcióban szólalnak meg. Közben a hazai fesztiválok is sorra teszik közzé időpontjaikat és első fellépőiket.

Live Nation: a jegyek 20-40 százalékát vásárolják meg / Fotó: MVM Dome / Facebook

A Nickelback a 2027-es Everything Under The Sun világturnéval tér vissza a magyar közönséghez. Az arénákba tervezett koncertsorozat a kanadai rockzenekar azonos című, tizenegyedik stúdióalbumát ünnepli. A 2022-es Get Rollin’ után a csapat új dalokkal és nagyszabású élő műsorral járja be Észak-Amerikát, az Egyesült Királyságot, Európát és Ausztráliát. Előzenekarként a Don Broco csatlakozik hozzájuk. A közel 65 millió eladott albummal büszkélkedő együttes budapesti visszatérése a rockrajongók egyik kiemelt eseménye lehet.

Szintén visszatér a fővárosba a Stereo MC’s: a brit elektronikus zene és hiphop meghatározó csapata a Connected című album 35. évfordulóját ünnepli európai turnéján. Tavalyi teltházas budapesti koncertjük után május 21-én ismét az Akvárium Klubban lépnek színpadra. Slash július 14-én a Budapest Parkban koncertezik Myles Kennedyvel és a The Conspirators zenekarral. A Flying Blind World Tour 2027 állomásán új, Flying Blind című lemezük dalait is bemutatják.

A Pink Floyd rajongóit június 1-jén várja a Budapest Aréna, ahol a Roger Waters presents LEGACY – egy Pink Floyd Show című produkció lesz látható. A műsor Roger Waters irányításával készült, a színpadon játszó zenekart fia, a zongorista és zeneszerző Harry Waters vezeti. A turnénak ez lesz az egyetlen budapesti állomása.

Borsos László, a Live Nation CEE ügyvezetője a Világgazdaságnak korábban elmondta: előfordul már, hogy

a jegyek 20-40 százalékát vásárolják meg, vagyis számos országból Budapestre kell utazni ahhoz, hogy valaki a kedvenc sztárját láthassa.

Arról is beszélt, hogy vannak még nem nyilvános nagy neveik, a koncertturnékat már hónapokkal vagy évekkel korábban elkezdik megszervezni.