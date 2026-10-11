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Sztáráradat Magyarországon: ezekért a koncertekért már most várják 2027-et

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Tíz év után újra Budapesten koncertezik a Nickelback, de Slash és egy különleges Pink Floyd-show is felrázza a fővárost 2027-ben. Közben a nyári fesztiválok is készülnek: Sophie Ellis-Bextor a Balatonnál lép fel, és már több nagy rendezvény időpontját is be lehet írni a naptárba.
VG
2026.10.11, 08:11
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Tíz év után ismét Budapesten lép fel a Nickelback, de a következő év koncertnaptára más nagy visszatéréseket is tartogat. Slash új albummal érkezik, a Stereo MC’s jubileumot ünnepel, a Pink Floyd dalai pedig egy Roger Waters irányításával készült produkcióban szólalnak meg. Közben a hazai fesztiválok is sorra teszik közzé időpontjaikat és első fellépőiket.

Live Nation
Live Nation: a jegyek 20-40 százalékát vásárolják meg / Fotó: MVM Dome / Facebook

A Nickelback a 2027-es Everything Under The Sun világturnéval tér vissza a magyar közönséghez. Az arénákba tervezett koncertsorozat a kanadai rockzenekar azonos című, tizenegyedik stúdióalbumát ünnepli. A 2022-es Get Rollin’ után a csapat új dalokkal és nagyszabású élő műsorral járja be Észak-Amerikát, az Egyesült Királyságot, Európát és Ausztráliát. Előzenekarként a Don Broco csatlakozik hozzájuk. A közel 65 millió eladott albummal büszkélkedő együttes budapesti visszatérése a rockrajongók egyik kiemelt eseménye lehet.

Szintén visszatér a fővárosba a Stereo MC’s: a brit elektronikus zene és hiphop meghatározó csapata a Connected című album 35. évfordulóját ünnepli európai turnéján. Tavalyi teltházas budapesti koncertjük után május 21-én ismét az Akvárium Klubban lépnek színpadra. Slash július 14-én a Budapest Parkban koncertezik Myles Kennedyvel és a The Conspirators zenekarral. A Flying Blind World Tour 2027 állomásán új, Flying Blind című lemezük dalait is bemutatják.

A Pink Floyd rajongóit június 1-jén várja a Budapest Aréna, ahol a Roger Waters presents LEGACY – egy Pink Floyd Show című produkció lesz látható. A műsor Roger Waters irányításával készült, a színpadon játszó zenekart fia, a zongorista és zeneszerző Harry Waters vezeti. A turnénak ez lesz az egyetlen budapesti állomása.

Borsos László, a Live Nation CEE ügyvezetője a Világgazdaságnak korábban elmondta: előfordul már, hogy 

a jegyek 20-40 százalékát vásárolják meg, vagyis számos országból Budapestre kell utazni ahhoz, hogy valaki a kedvenc sztárját láthassa.

Arról is beszélt, hogy vannak még nem nyilvános nagy neveik, a koncertturnékat már hónapokkal vagy évekkel korábban elkezdik megszervezni.

A Balatonnál már egy nemzetközi sztárfellépő neve is ismert: Sophie Ellis-Bextor július 31-én, a 15. Paloznaki Jazzpiknik zárónapján énekel a nagyszínpadon. A Murder on the Dancefloor és a Groovejet előadója a július 29–31. között zajló jubileumi fesztivál első bejelentett sztárja.

A fesztiválszezon további időpontjai is körvonalazódnak. Debrecenben a Campus július 14–18. között várja a közönséget, a Művészetek Völgye pedig július 23-tól augusztus 1-jéig tölti meg programokkal Kapolcsot és a környező településeket. Mindkét rendezvényre elindult a bérletértékesítés. Augusztusban a Sziget 10–14., a zamárdi STRAND 19–21., a szegedi SZIN pedig 25–28. között szerepel a naptárban. A Sziget fellépőinek bejelentése még várat magára.

A következő évre hangolódás már szilveszterkor elkezdődik: december 31-én az MVM Dome ad otthont a HELLO 2027 rendezvénynek. A Weekend Event két színpadán többek között Beton.Hofi, Mehringer Marci, az Irie Maffia, Sisi, KKevin és VZS lép fel, az óévet Hundred Sins DJ-szettje búcsúztatja. Beton.Hofi közvetlenül éjfél után, a Himnuszt követően kezdi koncertjét. Az évbúcsúztatótól a nyári fesztiválokig így már most számos koncert köré tervezhető a következő hónapok programja.

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