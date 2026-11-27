Péntek reggel elbontották a siófoki szállodasor keleti végén álló kerítés vízparti részét, miután a város képviselő-testülete csütörtökön egyhangúlag megszavazta az eltávolítását – számolt be Sonline.hu.

A polgármester flexszel nyitotta meg a Balaton-partot, rendőrök is érkeztek a kerítésbontáshoz – videó / Fotó: Shutterstock

A part menti ötméteres sáv így keletről megközelíthetővé vált, a szállodasor előtt azonban továbbra sem lehet végigsétálni. A Hotel Lidónál két másik kerítés zárja el az utat.

A bontás november 27-én reggel nyolc órakor kezdődött. Az első vágást Csatári Ernő, a térség tiszás országgyűlési képviselője végezte, majd Lengyel Róbert polgármester folytatta a munkát.

A még az 1970-es években, a városi tanács idején felállított rácsból a parttól számított öt méteren távolították el az elemeket.

„A nemrég elfogadott kormányrendelet előírja az önkormányzatnak, hogy nyissa meg a rendelethez tartozó térképen megjelölt parti területeket, és tegye őket mindenki számára elérhetővé. Ennek alapján a sétánynak ezt a szakaszát is meg tudjuk nyitni” – mondta a polgármester. A kormányrendelet még 2025. szeptember 27-én lépett hatályba az Orbán-kormány-idején.

A polgármester közölte, hogy a város a saját tulajdonában lévő, kerítéssel lezárt partszakaszokat is átvizsgálta, és ezek megnyitását az Újhelyi strandnál kezdi meg.

A Lidónál két kerítés maradt

A bontás után a résztvevők nyugat felé indultak a parton, de a Hotel Lidónál két, a partvonalra merőleges kerítésbe ütköztek. Ezekhez pénteken nem nyúltak. A polgármester szerint azoknál a kerítéseknél, amelyeket igazolhatóan a szállodatulajdonosok állítottak fel saját költségükön, az önkormányzat hatósági vagy bírósági eljárással kívánja elérni a bontást.

A helyszínre rendőrök is érkeztek, miután egy bejelentő azt jelezte, hogy szerinte jogellenes bontás zajlik. A rendőrök igazoltatták a jelenlévőket. Lengyel Róbert közölte velük, hogy a munkát az önkormányzat kezdeményezte a képviselő-testület döntése alapján.

Egy 2005-ös megállapodás áll a vita hátterében

A város korábban 15 napot adott a szállodasor négy hoteljének a parti sávot elzáró kerítések eltávolítására. A határidőig egyedül a Balaton Hotel bontotta el a saját vízparti kerítését a Nagystrandnál. A Lidó, a Hungária és az Európa szálloda jogi képviselője jogszerűtlennek tartotta a felszólítás szerinti bontást, így ezek a szállodák önként nem nyitották meg az előttük húzódó partszakaszt.