November 27-én, pénteken 16 órakor nyitotta meg kapuit a Budavári Adventi Vásár. A történelmi környezetben felállított ünnepi faházakban a hagyományos karácsonyi ételek és italok mellett hazai kézművesek portékái is megtalálhatók. A Mátyás-templom szomszédságában azonban érdemes alaposan körülnézni, mielőtt a pénztárcánkhoz nyúlunk.

Megnyitotta kapuit a Budavári Adventi Vásár / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Ennyibe kerül idén a Budavári Adventi Vásár

A hagyományos téli ételekre adagonként nagyjából 5-6 ezer forinttal érdemes számolni, míg a forralt bor átlagosan 2000, a forró csokoládé pedig 2500 forintba kerül. Az ünnepi finomságok mellett karácsonyi ajándékokból sincs hiány. Mézeskalácsok, kézműves szappanok, ékszerek, hajdíszek és bőráruk sorakoznak a standokon. Egy virágos hajcsatért 5 ezer, egy bőr pénztárcáért közel 12 ezer, egy díszes kerámiaedényért pedig akár 25 ezer forintot is elkérhetnek.

Egy kétszemélyes vacsora forralt borral és desszerttel így megközelítheti a 20 ezer forintot, és ebben még a karácsonyi ajándékok sincsenek benne.

Féláron ehetnek és ihatnak a kerület lakói

Az állandó I. kerületi lakcímmel rendelkezők jelentős kedvezményeket vehetnek igénybe a vásárban. Az ételeket és italokat 50 százalékkal olcsóbban vásárolhatják meg, míg a kézműves termékek árából 30 százalékos engedményt kapnak.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy 6 ezer forintos ételért mindössze 3 ezer, egy 2 ezer forintos forralt borért pedig ezer forintot kell fizetniük. A kedvezmény igénybevételéhez előzetes online regisztráció és a jogosultságot igazoló karszalag szükséges.

Januárig várja a látogatókat a budavári karácsonyi vásár

A rendezvény a gasztronómiai kínálat mellett ingyenes kulturális programokkal is készül. A nyitó hétvégén adventi koncertekkel, vajdasági karácsonyi dallamokkal és alpesi néptáncbemutatóval várják az érdeklődőket.

Az adventi vasárnapokon 16 órakor közös gyertyagyújtást tartanak.

A Budavári Önkormányzat által szervezett vásár 2027. január 3-ig látogatható, mindennap 9 és 20 óra között, az ünnepnapokon módosított nyitvatartással. Azoknak tehát, akik elsősorban az ünnepi hangulatért és a kulturális élményekért látogatnak ki a Budai Várba, nem feltétlenül kell mélyen a zsebükbe nyúlniuk.