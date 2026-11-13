Húzós árakkal nyílt meg a budapesti karácsonyi vásár: 7000 forint körül adják a lazacos lángost

A Vörösmarty téri karácsonyi vásár november 13-án délelőtt 11 órakor hivatalosan is kezdetét vette. Bár a nyitáskor még javában zajlottak az utolsó előkészületek, a turisták máris ellepték a teret. A karácsonyi fények, az ünnepi dekorációk és a hagyományos magyar ételek illata idén is sokakat vonz, az árakat látva azonban könnyen elmehet a látogatók kedve a vásárlástól.

Megnyitott a Vörösmarty téri karácsonyi vásár / Fotó: Hajdu Gréta / Mediaworks

Több mint 7000 forint egy lazacos lángos a karácsonyi vásáron

A Világgazdaság helyszíni tapasztalatai alapján idén is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, akik a hagyományos magyar fogásokból szeretnének válogatni. A cipóban kínált gulyásért 5700 forintot, egy lazacos lángosért több mint 7000 forintot, míg a csülökért közel 8000 forintot kérnek az árusok köret nélkül. Azonban a hagyományos sajtos-tejfölös lángos is kapható 3200 forintért.

Ugyanakkor a vásárban idén is elérhetők kedvezőbb árú ételek. Az árusoknak kötelező egy 1600 forintos ételajánlatot biztosítaniuk. Ilyen például a lecsókolbász burgonyával, a zöldséges csirke kenyérrel vagy a rántott hortobágyi palacsinta.

Nem újkeletű ez a megoldás. A tavalyi körképünk is arra mutatott rá, hogy a vásárban a különlegességek mellett olcsóbb menükből is lehetett választani.

Nem csak az ételekért kérnek el egy kisebb vagyont

Aki nem enni érkezik, hanem karácsonyi ajándékokat keres, annak is érdemes alaposan körülnéznie. A kézműves termékek között ugyanis hatalmas árkülönbségek vannak. Újságírónk olyan képpel is találkozott, amelyért 240 ezer forintot kért az alkotó. Persze nem kell feltétlenül vagyonokat költeni egy-egy emléktárgyra. Még a jellemzően drágább bőrdíszműves termékek között is akadnak megfizethető darabok, például 3000 forintos kulcstartók. Pár ezer forintért kínálnak megvételre díszes mézeskalácsokat és kézzel készített díszeket is.

Az árak alapján azonban egy családi kiruccanás könnyen több tízezer forintos program lehet, különösen akkor, ha mindenki szeretne enni valamit, és néhány ajándék is bekerül a bevásárlótáskába. Azonban ha egy négyfős család minden tagja az 1600 forintos menüt választja, akkor összesen 6400 forintból megúszhatják az étkezést. Ebben azonban még sem az italok, sem az édességek ára nincs benne.