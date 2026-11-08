Új út készülhet a Balaton egyik legfontosabb turisztikai városához, a torlódásokra csapna le most Vitézy – egy megépült gyorsforgalmi szakasz vesztes lehet
Új közúti kapcsolat kialakításával enyhítené a Balaton nyugati medencéjének közlekedési problémáit a kormány. A tervezett beruházás célja, hogy gyorsabbá és biztonságosabbá tegye a térség egyik legfontosabb turisztikai központjának, Keszthelynek a megközelítését, valamint megszüntesse a nyári szezonban rendszeresen kialakuló torlódásokat.
Új bekötőutat kapna Keszthely
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzése szerint megkezdik egy mintegy hét kilométer hosszú, kétszer egysávos bekötőút tervezését. Az új út az M76-os gyorsforgalmi út jelenlegi végcsomópontját kötné össze a 75-ös főúttal, részben új nyomvonalon. A beruházást úgy alakítanák ki, hogy a későbbiekben, ha szükséges, bővíthető legyen.
A fejlesztés egyik legfontosabb célja a 71-es főút fenékpusztai szakaszának tehermentesítése.
Jelenleg ugyanis az M76-osról érkező forgalom Fenékpusztánál erre az útra terelődik, ami különösen a turisztikai főszezonban okozhat jelentős torlódásokat.
Az új bekötőút
- közvetlenebb és gyorsabb eljutást biztosíthat a Balaton nyugati medencéjének legnagyobb városába, miközben
- a 71-es főút érintett szakaszának felújítását is tervezik.
Emellett előkészítik a 76-os főút Fenékpuszta és a sármelléki csomópont közötti részének korszerűsítését is.
A beruházás nemcsak a Balaton irányába közlekedőknek jelenthet könnyebbséget: a tervek szerint Zalaegerszeg felé is gyorsabb kapcsolat jöhet létre, mivel az új út összeköttetést teremtene a félbehagyott M76-os és a 760-as főút között.
Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy a Kis-Balaton természeti értékeinek védelme miatt az M76-os korábban megépült szakaszát észak felé, a 760-as főútba kötnék be.
A gyorsforgalmi utat nem vezetnék tovább Sármellék irányába.
Ez ugyanis a miniszter szerint jelentős környezeti károkat okozna.
Három kerékpáros fejlesztés is jön
A közúti beruházás mellett három kerékpáros fejlesztés előkészítése is elindul a térségben. Ezek között szerepel:
- a Fenékpuszta és Sármellék közötti kerékpáros kapcsolat kialakítása;
- a Festetics-major környezetének kerékpárút-fejlesztése;
- a Balatoni Bringakör Keszthely és Vonyarcvashegy közötti szakaszának korszerűsítése.
A miniszter szerint a Balaton közlekedésének fejlesztésekor valamennyi közlekedési módot figyelembe kell venni. A beruházások egyszerre szolgálhatják a helyben élők mindennapi közlekedését, a térség jobb megközelíthetőségét és a turizmus élénkítését.