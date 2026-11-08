Új út készülhet a Balaton egyik legfontosabb turisztikai városához, a torlódásokra csapna le most Vitézy – egy megépült gyorsforgalmi szakasz vesztes lehet

Új közúti kapcsolat kialakításával enyhítené a Balaton nyugati medencéjének közlekedési problémáit a kormány. A tervezett beruházás célja, hogy gyorsabbá és biztonságosabbá tegye a térség egyik legfontosabb turisztikai központjának, Keszthelynek a megközelítését, valamint megszüntesse a nyári szezonban rendszeresen kialakuló torlódásokat.

Vitézy Dávid szerint a kormány új bekötőutat tervezne Keszthelyre (illusztrációs célú kép)

Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Új bekötőutat kapna Keszthely

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzése szerint megkezdik egy mintegy hét kilométer hosszú, kétszer egysávos bekötőút tervezését. Az új út az M76-os gyorsforgalmi út jelenlegi végcsomópontját kötné össze a 75-ös főúttal, részben új nyomvonalon. A beruházást úgy alakítanák ki, hogy a későbbiekben, ha szükséges, bővíthető legyen.

A fejlesztés egyik legfontosabb célja a 71-es főút fenékpusztai szakaszának tehermentesítése.

Jelenleg ugyanis az M76-osról érkező forgalom Fenékpusztánál erre az útra terelődik, ami különösen a turisztikai főszezonban okozhat jelentős torlódásokat.

Az új bekötőút

közvetlenebb és gyorsabb eljutást biztosíthat a Balaton nyugati medencéjének legnagyobb városába, miközben

a 71-es főút érintett szakaszának felújítását is tervezik.

Emellett előkészítik a 76-os főút Fenékpuszta és a sármelléki csomópont közötti részének korszerűsítését is.

A beruházás nemcsak a Balaton irányába közlekedőknek jelenthet könnyebbséget: a tervek szerint Zalaegerszeg felé is gyorsabb kapcsolat jöhet létre, mivel az új út összeköttetést teremtene a félbehagyott M76-os és a 760-as főút között.

Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy a Kis-Balaton természeti értékeinek védelme miatt az M76-os korábban megépült szakaszát észak felé, a 760-as főútba kötnék be.

A gyorsforgalmi utat nem vezetnék tovább Sármellék irányába.

Ez ugyanis a miniszter szerint jelentős környezeti károkat okozna.

Három kerékpáros fejlesztés is jön

A közúti beruházás mellett három kerékpáros fejlesztés előkészítése is elindul a térségben. Ezek között szerepel:

a Fenékpuszta és Sármellék közötti kerékpáros kapcsolat kialakítása;

a Festetics-major környezetének kerékpárút-fejlesztése;

a Balatoni Bringakör Keszthely és Vonyarcvashegy közötti szakaszának korszerűsítése.

A miniszter szerint a Balaton közlekedésének fejlesztésekor valamennyi közlekedési módot figyelembe kell venni. A beruházások egyszerre szolgálhatják a helyben élők mindennapi közlekedését, a térség jobb megközelíthetőségét és a turizmus élénkítését.