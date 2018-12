A meghatározó gyártók hajlítható és 5G-képes telefonokkal csábíthatják jövőre a fogyasztókat, s az idei visszaesés után 2019-ben újra bővülhet az okosmobilok piaca.

Elkényeztették idén a fogyasztókat az okostelefonok gyártói: négy, majd öt kamera is került egy-egy készülékre, minden korábbinál nagyobb és szebb kijelzőkkel, biometrikus azonosítással. A jövő év azonban, úgy tűnik, új szintre emeli az innovációt, hiszen hajlítható kijelzőjű és 5G-s képességű telefonok is piacra kerülhetnek.

A nagy gyártók közül a Samsung és a Huawei már egyértelművé tette, hogy jövőre összehajtható kijelzővel ellátott készülékekkel lepi meg a felhasználókat, és persze jó néhány más piaci szereplő is hasonló újításra készül.

Az eddigi hírek szerint a Huawei valamikor az év elején mutathatja be saját megoldását, esetleg a barcelonai Mobile World Congressen (MWC). A Samsung novemberben már adott ízelítőt abból, hogyan működik az újfajta kijelző. A kiszivárgott információk szerint valószínűleg március táján leplezi le hajlítható képernyőjű telefonját. Azt egyelőre nehéz megbecsülni, hogy milyen lesz a piaci fogadtatás, mert az első bemutatók alapján úgy tűnik, igencsak gyerekcipőben jár ez a technológia, ráadásul a különböző szakportálokon megjelent beszámolók szerint rendkívül magas árakra kell számítani, a Samsung eszköze akár 1800 dollárba is kerülhet. A koncepció persze igen vonzó, hiszen egy igazi kettő az egyben készüléket kap a felhasználó:

összehajtva egy átlagos méretű okosmobilt, szétnyitva egy táblagépet.

A WitsView kutatócég elemzése szerint egyébként a Huawei és a Samsung mellett az LG, a Google és a Lenovo is fejleszti saját hajlítható kijelzőjű telefonját, és a kínai gyártók közül is többen dolgoznak ezen, köztük a Xiaomi és az OPPO. A társaság prognózisa szerint jövőre 0,1 százalékos lehet a hajlítható kijelzőjű mobilok részesedése a piacon, és még 2021-re is csak 1,5 százalékos részesedést prognosztizálnak.

Az szinte biztos, hogy ennél jóval gyorsabban nő majd az 5G-s készülékek részaránya, hiszen jövőre elindulhatnak az első kereskedelmi szolgáltatások, 2020-ban pedig bizonyára szélesebb körben is elérhető lesz az új generációs mobilhálózat. Használatához persze megfelelő eszközökre is szükség lesz, és például a Huawei hajlítható mobilja kapcsán olyan hír is felröppent, hogy az már 5G-képes lesz.

A Samsung jövőre érkező csúcstelefonja, a Galaxy S10 a várakozások szerint szintén kompatibilis lesz az új generációs mobiltechnológiával, és még egy sor gyártótól várható ilyen készülék, köztük a OnePlustól, a Xiaomitól, az OPPO-tól, de mint hírlik, az LG és a Nokia sem akar lemaradni a versenyben.

Nagy kérdés viszont, hogy mit lép az Apple, ugyanis a Qualcomm-mal vívott háborúja miatt az amerikai cég lemaradhat az 5G-képes csipekről, és akár az is előfordulhat, hogy jövőre még nem lesz ilyen telefonja.

Az elmúlt hetekben talán a Galaxy S10-ről jelent meg a legtöbb információ és találgatás, amiből arra lehet következtetni, hogy egyre közelebb kerülünk a készülék bemutatásához. Ha igaznak bizonyulnak a hírek, több szempontból is formabontó telefont mutat be a Samsung. Az nem meglepő, hogy három modell kerül piacra, az viszont már annál érdekesebb, hogy a Galaxy S10+-ból – a Gizmodo UK információi szerint – lehet majd 1 terabyte-os tárhellyel rendelkezőt is vásárolni, ami mobiltelefon esetében egészen megdöbbentő tárolási kapacitásnak tűnik.

A kamerák számának növelése is folytatódhat, négy hátlapi és két előlapi szenzort kaphat valamelyik modell, és az ujjlenyomat-olvasót valószínűleg a kijelzőbe építik majd be. A múlt héten érkezett olyan hír is, hogy a Galaxy S10-et már február 20-án bemutathatják, vagyis az MWC előtt, és március elején kezdhetik meg a forgalmazását.

Jövőre nemcsak a mobilokon elhelyezett kamerák száma, hanem a szenzorok felbontása is nagyot fejlődhet. A Honor és a Xiaomi is 48 megapixeles kamerával ellátott telefon piacra dobására készülhet.

A Honor pont egy hete mutatta be, hogy milyen technológiákkal igyekszik még több felhasználót magához csábítani jövőre, és ezek között szerepelt a 48 megapixeles főkamera, amely Sony IMX586 szenzorral rendelkezik, és természetesen mesterséges intelligencia, valamint az ennek támogatására kifejlesztett Kirin 980-as csipkészlet is segíti majd a tökéletes képek készítését a View 20-assal, amelyet januárban mutatnak be Párizsban.

Az izgalmas újításokra szükség is van, ugyanis az IDC friss elemzése szerint idén 1,42 milliárd okosmobilt adhatnak el világszerte, ami 3 százalékos visszaesés a múlt évhez képest. A negatív trend azonban jövőre megtörhet – részben az új technológiák megjelenésével –, és 2019 ismét növekedést hozhat, igaz, nem túl nagyot, a piackutató cég 2,6 százalékos bővüléssel számol az eladott okostelefonok számában. Az androidos mobilok elsöprő fölényben lesznek az eladott készülékek között, részesedésük idén 85, 2022-ben pedig 86,2 százalék lehet.