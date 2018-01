Az Amazon új célpontja a Target lehet

Alaposan megmozgatta az Amazon árfolyamát Gene Munster, a Loup Ventures tőketársaság igazgatója, aki szokásos újévi nyolcpontos jóslatlistáján az idei év nagy dobásaként jelölte meg, hogy az e-kereskedelmi óriás felvásárolja a gyengélkedő Target hipermarketláncot.

A Target-felvásárlás idő- és észszerű megoldás lenne ahhoz, hogy az Amazon – miután kiépítette mindent lefedő e-kereskedelmi hálózatát – megvesse lábát a hagyományos boltok piacán. A fogyasztási cikkek vásárlásának egyre nagyobb szeletét az internetre átterelő Amazonnak egyetlen nagy riválisa maradt a kiskereskedelemben: a Wal-Mart, amely késve reagált ugyan az e-kereskedelem okozta kihívásokra, viszont gyorsan az Amazon nyomába eredt. Amerikában a Wal-Martnak 11 700 áruháza van 315 milliárd dolláros éves forgalommal, míg a második Target 1800 hipermarkettel rendelkezik, s eladása az Amazonéval együtt évi 176 milliárd dollárra rúgna most, ha Jeff Bezos cége egyben lenyelné láncot. A piackutatóként is nevet szerző Munster szerint 15 százalékos prémiumot fizetve akár 41 milliárd dollárért is elvihetnék a Targetet. Ez az összeg az Amazon piaci értékének 8 százaléka. A Target árfolyama a nyáron ötéves mélypontjára süllyedt, azóta az újabb átszervezési-kilábalási program meghirdetése enyhén feljebb húzta a kurzust, de nem eléggé ahhoz, hogy a részvényesek ne fontolnának meg egy beérkező vételi ajánlatot.

Jeff Bezos tavaly mintegy kísérletképpen már megszerezte a 470 áruházat üzemeltető, biotermékeket és zöldségeket áruló Whole Foods láncot, és megnyitotta első, Amazon Go nevű, pénztár nélküli önkiszolgáló boltját. A Target viszont minőségi ugrást jelentene Munster szerint, és ideálisan illeszkedne Jeff Bezos terjeszkedésre épülő üzletpolitikájába. Számba jöhetne még a 741 hipermarketet üzemeltető Costco is, de annak a mérete nem megfelelő az online és a hagyományos vásárlási szokások egészséges ötvözetében hívő Jeff Bezosnak. Az üzletember számításait azonban Donald Trump is keresztülhúzhatja, bár a számok alapján túlzott piaci koncentrációra való érveléssel aligha lehetne megakadályozni a Target felvásárlását. Ők ketten ugyanis nem nagy barátok, amióta a Bezos-tulajdonban lévő The Washington Post tényfeltáró írásokat – Trump olvasatában hamis híreket – közöl az elnök és környezete tevékenységéről.