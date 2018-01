Az amerikai cégek sorra jelentik be a béremeléseket

A Walmart Stores Inc. csütörtökön bejelentette, hogy az új belépők minimális órabérét 11 dollárra emeli, tekintettel az utóbbi 30 év legnagyobb amerikai adócsökkentésére – írja a Reuters. Ezzel nincs egyedül a cég, hiszen az AT & T Inc, a Wells Fargo & Co és a Boeing Co már mind megtették béremelési javaslataikat.