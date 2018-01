Beszállhat a Blackstone a Thomson Reutersbe

Irányításra feljogosító részvénycsomagot vásárolna a Blackstone befektetési társaság a Thomson Reuters legjövedelmezőbb, adat- és gazdasági hírszolgáltatást és kockázatelemzést nyújtó (F&R) üzletágában. A tapogatózó tárgyalások egyelőre egy partneri együttműködést céloznak meg a 2016-ban 6,1 milliárd dolláros bevételt felmutató pénzügyi és kockázatkezelési divízióban, legalábbis a kanadai Thomson Reuters közleményéből ez derül ki. Az F&R-üzletág bevételeinek 77 százaléka származott az adat­szolgáltatásból és a pénzügyi szereplők rendelkezésére álló kereskedési platformok használatából, míg 15 százalék futott be a jutalékokból – írja a Bloomberg.

A Blackstone meg nem erősített hírek szerint 55 százalékos részvénycsomaggal is beérné: az üzletág értékét 20, a teljes cégét 30,8 milliárd dollárra becsülik. Egyszersmind ez lenne a legnagyobb változás a világ minden táján összesen 45 ezer főt foglalkoztató Thomson Reutersnél azóta, hogy 2008 áprilisában a torontói Thomson felvásárolta a londoni székhelyű Reuterst. A cég árfolyama tavaly októberben 48 dolláron történelmi csúcsot ért el, azóta viszont 9,6 százalékot zuhant, mivel a harmadik negyedéves adatok elmaradtak a piaci várakozásoktól. James Smith vezérigazgató ezt a most januárban bevezetett MiFID II. uniós direktíva számlájára írja. Az átláthatóságot és a befektetővédelmet szolgáló új rendszerre ugyanis bizalmatlansággal tekintett a pénzügyi szektor számos szereplője, ez viszont a Thomson Reutersnél csapódott le az előfizetői bevételek csökkenése révén. A mostani átrendeződést a rivális Bloomberggel és a News Corphoz tartozó Dow Jonesszal vívott piaci verseny magyarázza, és az sem lehet a véletlen műve, hogy a Bloomberg elnöke, Peter Grauer egyben az ajánlattevő Blackstone igazgatója is. A kanadaiak a pénzügyi-kockázatkezelési üzletágat „feláldozhatónak” tartják, ám a jogi, adóügyi és könyvelési, valamint a Reuters News hírszolgáltatást teljes egészében megtartanák maguknak. A Thomson Reuters 63,6 százalékban a kanadai Thomson család vagyonkezelője, a Woodbridge Co. felügyelete alá tartozik. A Thomson dinasztia tagjai rendszeres szereplői a leggazdagabb kanadaiakat felsoroló listáknak.