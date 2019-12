Az üzleti sikerekben is fontos szerepe lehet az év végi juttatásnak

Számos vállalat ismerte fel, hogy a jelenlegi munkaerő-piaci helyzetben csak az a cég tud hosszabb távon is versenyben maradni, üzleti sikereket elérni, amely aktívan tesz azért, hogy a munkavállalók azt érezzék, hogy fontosak a cégnek – írja a Prohuman. Egyre inkább felértékelődnek a jutalmak és más extra elismerések. Az év végi bónusz az egyik ilyen eszköz a dolgozói elkötelezettség növelésére, de számos egyéb módszerrel is honorálhatják a cégek az egész éves munkát.

„Több ezer munkavállaló és számos partner példáján keresztül tapasztaljuk, hogy

az év végi extra juttatás valamilyen formája széles körben alkalmazott és évről évre elterjedtebb gyakorlat Magyarországon.

Közel 700 partnervállalatunknál a rajtunk keresztül foglalkoztatott fizikai dolgozók 60-70 százaléka részesül valamilyen év végi extra juttatásban” – mondta el Juhász Csongor, a Prohuman ügyvezető igazgatója

Tárgyi és pénzbeli jutalmak

Juhász Csongor szerint eltérő jutalmazási módszer lehet eredményes a különböző dolgozói csoportok számára. A szakember szerint manapság

mind a fehérgalléros, mind a kékgalléros dolgozók esetében a készpénz az elsőszámú juttatási forma, amely felváltotta a korábban széles körben alkalmazott cafetériát.

A legjellemzőbb, hogy „pulykapénz” gyanánt 13. havi bért vagy azzal közel azonos mértékű pénzjutalmat adnak – sokszor teljesítmény alapon, egy konkrét eredmény elérését jutalmazva – a kollégáknak. A fizikai állományban dolgozók gyakran vásárlási utalványt vagy tárgyi juttatást kapnak, ez utóbbi esetben például kisebb-nagyobb értékű elektronikai vagy háztartási eszközt.

Év végi céges buli: egyre sokszínűbbek a rendezvények

A szokásos év végi rendezvény is tekinthető egyfajta juttatásnak és a csapatmorált is növelheti. Éppen ezért érdemes jól átgondolni a rendezvény helyszínét, jellegét, hogy az évet szimbolikusan lezáró esemény illeszkedjen a céges kultúrába és a kollégák elvárásaihoz egyaránt.

„Egy kisebb cégnél egy kötetlen vacsora egy kellemes étteremben ideális választás lehet, míg multinacionális vállalatoknál, ahol sokféle életkorú, hátterű ember dolgozik együtt, köztük számos Y generációs fiatal, nagyszabású karácsonyi buli szervezése a gyakoribb. Természetesen nem csak ez a két opció létezik, egyik partnerünknél például megszavazták, hogy laser tag párbajjal zárták az óévet, de olyan csapatról is tudunk, akik közös korcsolyázást szerveztek. Évről-évre azt látjuk, hogy egyre több az ötlet, a kreativitás a karácsonyi rendezvények kapcsán, talán azért is, mert

az év végi buli is egyre mélyebben részévé válik a dolgozói elkötelezettség növelését célzó intézkedéseknek. Az viszont közös pont és íratlan szabály, hogy a vállalat állja a karácsonyi buli költségeit”

– foglalja össze a szakember.

Az évzáró rendezvények teret adhatnak az extra jutalmazásoknak, dicséreteknek is. Különböző szimbolikus jutalmakkal lehet honorálni, ha valaki teljesítménybeli mérföldkőhöz ért – például külföldi kiküldetésben sikereket ért el, esetleg előléptették – vagy már régóta lojális a céghez.

„Az ilyen gesztusokhoz gyakran pénzbeli juttatás is társul, de ne becsüljük alá egy nyilvános köszönetnyilvánítás, a dicséret eszmei értékét sem. Így egyrészt felhívhatjuk a figyelmet valakinek a kiemelkedő teljesítményére olyanok előtt is, akikkel nem dolgozik közvetlenül egy csapatban. Az elismerés mindenkinek jól esik és példát mutathat mások számára is, ha nagy nyilvánosság előtt kiemelik az erre érdemes kollégákat. Sok kutatás bebizonyította, és én is maximálisan egyetértek azzal, hogy

nem elegendő kizárólag pénzbeli juttatással honorálni a teljesítményt. A személyes megbecsülésnek, elismerésnek legalább ugyanolyan komoly megtartó ereje van, mint az anyagi ösztönzőknek”

– összegezte Juhász Csongor, hozzátéve, hogy a Prohuman európai leányvállalatai is hasonló tapasztalattal rendelkeznek az év végi jutalmak kapcsán. Többek között a lengyel és román cégek is jellemzően a hazai gyakorlathoz hasonló módon, valamilyen formában jutalmazzák dolgozóikat az év végéhez közeledve.