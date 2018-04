Donald Trump bízik a sikerben

Az Egyesült Államok és Kína újabb kísérletet tesz arra, hogy tárgyalások útján előzze meg a kereskedelmi háború kirobbanását.

Donald Trump a napokban Kínába küldi Steven Mnuchin pénzügyminisztert, Robert Lighthizer kereskedelmi képviselőt és gazdasági tanácsadóját, Larry Kudlow-t, hogy a két ország közötti feszültségről tárgyaljanak – ezt maga az amerikai elnök jelentette be Emmanuel Macron francia államfővel folytatott tárgyalásai között.

Azt hiszem, nagyon jó esélyünk van rá, hogy megegyezzünk

– mondta Trump, de figyelmeztetett: ha nem sikerül dűlőre jutni Pekinggel, akkor az Egyesült Államok vámot vet ki 150 milliárd dollár értékű kínai importárura. Azt egyelőre nem tudni, hogy a delegáció pontosan mikor utazik Kínába, és kikkel fog tárgyalni – emlékeztetett a CNN.

Mnuchin csak annyit mondott, hogy a maga részéről óvatosan optimista a tárgyalások kimenetelét illetően, a kínai kormány pedig üdvözölte Washington készségét a kétoldalú kereskedelmi párbeszédre.

Nagy a tárgyalások tétje, az Egyesült Államok ugyanis a büntetővámokon kívül más Kína-ellenes intézkedésekre is készül. A pénzügyminisztérium várhatóan a jövő hónapban hozza nyilvánosságra azt a tervezetet, amellyel

tovább szigorítanák a kínai befektetéseket az amerikai cégekben például olyan, nemzetbiztonsági szempontból érzékeny területeken, mint a félvezetők gyártása és a mesterséges intelligencia kutatása és fejlesztése.

Emellett szűkíthetik az amerikai vállalatok külföldi együttműködését is kínai cégekkel – értesült a The New York Times.

Ha nem sikerül megegyezni, és valóban kitör a kereskedelmi háború a világ két legnagyobb gazdasága között, az nagyon negatívan befolyásolhatja Kína gazdasági növekedési kilátásait. Bár az elmúlt években jelentősen nőtt a belső fogyasztás, a bővülés ütemének fenntartásához egyelőre szükség van az évi több százmilliárd dolláros exportra.

Csak az Egyesült Államokba irányuló kivitel 506 milliárd dollár volt tavaly, ami a kínai export majdnem 20 százaléka,

miközben az ellenirányú forgalom alig 130 milliárd dollár volt. 2017-ben 422,5 milliárd dollárt tett ki a kínai külkereskedelmi többlet.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) januárban 6,6 százalékosra becsülte Kína idei gazdasági növekedését, de a CNBC elemzése szerint ez akár 0,5 százalékkal is alacsonyabb lehet, ha Washington kiveti az importvámokat, és még kisebb, ha kitör egy globális kereskedelmi háború. A növekedést ráadásul nem csupán ez veszélyezteti, hanem az ország eladósodottsága is.

