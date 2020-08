Közel az áttöréshez a Moderna

A biotech-nológiai cégek által a koronavírus ellen fejlesztett vakcinák közül eddig hat érte el a klinikai vizsgálatok harmadik, utolsó fázisát.

Az amerikai Moderna biotechnológiai cég részvényei 6,5 százalékkal, 70,5 dollárra drágultak, miután bejelentette, hogy mRNA–1273 nevű vakcinája egy 20 fős, 56 és 71 év közötti betegekből álló csoporton végzett, első fázisú klinikai vizsgálat során hatásosnak bizonyult az új koronavírus ellen. Ráadásul súlyosabb mellékhatások sem jelentkeztek.

A hír egyrészt azért rendkívül kedvező, mert a koronavírus főként az idősebbeket veszélyezteti, másfelől az oltások hatékonysága általában az életkorral fordítottan arányos. Néhány elemző azonban arra is felhívta a befektetők figyelmét, hogy a mindössze húsz emberen elvégzett vizsgálatból ne vonjanak le messzemenő következtetéseket, illetve hogy a tanulmányt még meg kell jelentetni egy, a konkurencia által árgus szemmel figyelt szakmai folyóiratban is. Ezenkívül az Egyesült Államoktól a kutatásokra eddig közel egymilliárd dolláros támogatásban részesülő Moderna – mint viszonylag új biotech cég – még egyetlen gyógyszert sem vezetett be a piacra – tették hozzá.

A társaság egyébként párhuzamosan több klinikai vizsgálatot folytat, közülük az egyik már a harmadik fázisnál tart, és rövidesen 30 ezer betegnek adják be az oltást. A Moderna részvényei az év eleje óta a 3,5-szeresükre drágultak.

A CNN szerint ugyanakkor öt másik olyan vakcina van még világszerte, amelyek a klinikai vizsgálatok harmadik fázisáig jutottak. Ebből hármat kínai cégek fejlesztenek. Ezek egyike a Nasdaqra bevezetett Sinovac Biotech által előállított Coronavac, amelynek tömeges tesztelésére Brazíliában és Indonéziában kerül(t) sor. A kínai gyógyszerfejlesztők számára paradox módon versenyhátrányt jelent, hogy a sikeres járványkezelés miatt a saját országukban nagyon lecsökkent a fertőzöttek száma. A brazíliai vizsgálatok kapcsán mindenesetre Dimas Covas, a Sao Pauló-i Butantan Intézet vezetője azt állítja,

a legalább kétszer beoltott betegek 97 százaléka immunis lett a vírusra. Covas szerint januárban már kereskedelmi forgalomba kerülhet a vakcina.

A Sinovackal csak az a bökkenő, hogy tavaly február óta nem kereskednek a papírjaival a Nasdaqon. A másik két kínai vakcinát a Sinopharm állami cég fejleszti.

A harmadik fázisnál tart még a brit AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztése, valamint az amerikai Pfizer és a német BioNtech párosa.

Az Európai Bizottság csütörtökön – akárcsak Magyarország augusztus 6-án – a brit AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem együttműködésében fejlesztett majdani oltóanyag mellett tette le a voksát, 300 millió dózist foglalva le belőle, ez a mennyiség 100 millió adaggal növelhető.

A brit gyógyszercég kurzusa az utóbbi egy év alatt azonban csupán 19 százalékkal nőtt, valamivel 85 dollár fölé. A Pfizer árfolyamát sem dobta meg túlzottan a sikeres vakcinafejlesztés, hiszen 12 hónap alatt 11 százalékkal, 38 dollárra emelkedett. Jól járt viszont, aki tavaly ilyenkor BioNtech-részvényeket vett 14 dollárért, hiszen ma már 70 dollárért tudna túladni rajtuk. Végül figyelemre méltó még a másik német cég, a CureVac is, amely augusztus 14-én lépett a Nasdaqra, és 16 dolláros jegyzési árfolyamához képest 44 dolláron debütált, tegnap pedig már 59 dollár fölött kezdte a kereskedést. A tübingeni startup még nem tart a klinikai vizsgálatok harmadik stádiumánál, de a nagy gyógyszergyárak számára nagyon meggyőző a teljesítménye, hiszen többekkel is partnerségi tárgyalásokat folytat. A cégben a német államnak 23 százalékos részesedése van, és az első finanszírozói között Bill Gates is feltűnt.