Nyugat-Európában is megállná a helyét a budaörsi egészségügyi modell

Zsákai Zoltán a Jump Consulting Kft. ügyvezetőjeként Budaörs rendelőintézetéért és egy Magyarországon egyedülálló, pszichoszomatikus szemlélettel működő rendelő üzemeltetéséért is felel.

Mennyit fektetett be eddig a hazai egészségügybe?

Körülbelül 300-350 millió forintnál tartok. Egy baráti beszélgetés után, 2015-ben döntöttem úgy, hogy megnyitom a Panoráma Medical Centert (PMC), de közben Budaörsön az egészségügyi központ orvosi ügyeleti betegellátását is a Jump Consulting Kft. szervezte meg, egy évre rá pedig az egész központ üzemeltetésére kiírt közbeszerzési pályázatot is megnyertük. A PMC egy Magyarországon egyedülálló szemléletet képvisel, egy pszichoszomatikus hozzáállású magánegészségügyi intézet. A budaörsi modellnek pedig az a lényege, hogy az önkormányzatnak az egészségügyi ellátás nem kerül pénzbe. Mi üzemeltetjük a szakrendelőt, fejlesztjük a komplexumot, ahol több mint harmincféle szakrendelés érhető el.

Csaknem két éve üzemelteti a budaörsi rendelőintézetet. Milyen eredményeik vannak?

A Budaörsi Egészségügyi Központ (BEK) az idén csaknem kétszáz orvossal, nyolcvan szakdolgozóval biztosítja 130 ezer ember egészségügyi ellátását. Amikor 2016-ban átvettük a BEK működtetését, az átlagos havi betegforgalom kilencezer fő volt, ez a szám azóta csaknem 20 százalékkal ugrott meg. Lecseréltük az eszközpark nagy részét, erre mintegy 130 millió forintot költöttünk, az épületet is modernizáljuk. Folyamatos fejlesztéseket hajtunk végre, hiszen tíz évre szóló szerződést kötöttünk a budaörsi önkormányzattal.

Üzletileg megéri az egészségügybe invesztálni?

Igen, úgy néz ki, jól döntöttünk. Számításaink szerint jövő év márciusában pluszba fordulnak az eredmények. Árbevételünk a tavalyi 1,3 milliárd forint után az idén már eléri az 1,5 milliárd forintot. Mi ugyan egy cégen keresztül működtetjük a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott szakrendelőt, és vannak bizonyos szakterületek, ahol magánellátást is igénybe vehetnek a betegek, de a jogszabályokat szigorúan betartjuk. Például a gasztroenterológia területén a gyomor- és vastagbéltükrözés esetében sok páciens kéri az altatásos ellátást, amit a NEAK nem finanszíroz, de mi díjtérítés ellenében mégis így végezzük el a vizsgálatot. A törvény szerint a helyi egészségügyi ellátás biztosítása a helyi önkormányzatok feladata, mi is csak a NEAK által biztosított kapacitást oszthatjuk be. Csakhogy mi úgy üzemeltetjük a rendelőt, hogy közben gazdálkodunk is. A gyógyításhoz használatos eszközöket mi vásároljuk, a beszállítóinkat mi választjuk meg, és ezt saját tőkéből tesszük. Abból a szempontból fontos értéket képviselünk az egészségügyi piacon, hogy a két ellátási területen majdnem 250 orvosnak biztosítunk munkát.

Mit látott ön a pszichoszomatikus orvoslásban, ami miatt pénzt áldozott rá?

Idősebb orvosok szerint semmi újdonság nincs ebben, ez a háború után is így működött Magyarországon, lényege, hogy a testi megbetegedések és a lelki folyamatok elválaszthatatlanok egymástól. A betegségeknek legalább a 85 százaléka vezethető vissza lelki okokra. Érzelmi döntés volt a részemről, és ezt tartom most is a helyes útnak. De semmi esetre sem akarom összevetni a NEAK-finanszírozott ellátással, sem a méretek, sem a betegszám miatt ezt egyelőre ott nem lehetne megvalósítani. A páciensek közel sem mindegyike befogadó a pszichoszomatikus orvoslásra. Magyarországon a Panoráma egyedülálló intézmény, de Nyugat-Európában számos ilyen klinika létezik, például Németországban vagy Franciaországban. Mivel itthon népbetegségnek számítanak a mozgásszervi panaszok, ez az egyik orientációnk is.

Hogy alakul a betegszám a Panoráma Medicalban?

A pszichoszomatikus ellátás keretében idén már csaknem kétezer orvos-beteg találkozót regisztráltunk és ehhez jön a szomatikus, klasszikus orvos-beteg kapcsolat is. A gyerekorvosi ellátás rendkívül népszerű, a kardiológia és a gasztroenterológia tartozik még a top háromba.

Közvélemény-kutatások szerint a budapestiek több mint fele az elmúlt egy évben járt magánorvosnál. Várhatóan folytatódik ez a térhódítás?

Ez egy természetes folyamat. Európa nyugati felén is így működik az egészségügy: van állami ellátás, és vele párhuzamosan működik egy magánellátó rendszer is. Miért lenne ez baj ? A két rendszer jól együtt tud működni, ha megfelelők a szabályozók. Ugyanakkor hangsúlyoznám, a hazai, NEAK-finanszírozott egészségügy egyáltalán nincs annyira rossz állapotban.

