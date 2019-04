Recepttilalommal kezelnék az opioidjárványt

Az opiáttartalmú Oxycontint gyártó amerikai Purdue Pharma nemrég peren kívüli egyezséget kötött Oklahoma állammal, amely azért nyújtott be keresetet a dúsgazdag Sackler család érdekeltségi körébe tartozó gyógyszergyártó ellen, mert fájdalomcsillapítója krónikus függőséget okoz a használójának. A megegyezés értelmében 270 millió dollárt fizet a Purdue az Oxycontinnel kapcsolatos károk rendezésére.

Mike Hunter oklahomai államügyész 2017-ben azzal vádolta meg a Purdue-t, hogy agresszív, a mellékhatásokat bagatellizáló, a fogyasztókat megtévesztő marketingkampányával aktív szerepet játszott az opiáttartalmú fájdalomcsillapítók használatának járványszerű elterjesztésében az egész Egyesült Államokban.

A Purdue és az azonos hatóanyagú fájdalomcsillapítókat gyártó amerikai cégek felelősségének kimondására és a megítélendő kártérítések ügyében kétezer per van folyamatban, s ha belőlük akár csak néhány eset is hasonló véget érne, az a Purdue Pharma azonnali csődjét okozná.

A család egyébként mintegy 40 milliárd dollárt kasszírozott az Oxycontin-eladásokból a gyógyszer 1995-ös megjelenése óta. Az éves átlagban 3 milliárd dolláros bevételű Purdue Pharma márciusban – még a megegyezés előtt – megpróbálkozott a csődvédelemmel, de nem felelt meg a követelményeknek.

De így is elképzelhető, hogy a károsultak nem jutnak pénzükhöz. Főként úgy, ha a gyógyszergyártó igyekszik eltüntetni a vállalati vagyont, ahogy azt Letitia James New York-i államügyész feltételezi. A cég mögött álló és az azt irányító Sackler család számláira ugyanis olyan vállalati átutalások érkeztek, amelyek fedezetelvonásként is értékelhetők, különösen egy olyan cég esetében, amely tisztában van közelgő fizetési kötelezettségeivel, és amúgy is csőd fenyegeti. James szerint elfogadhatatlan, hogy amíg a Sackler család dollármilliókkal gazdagszik, addig a közreműködésével függővé tett betegek ellátása New York állam nyakába szakad.

A teljes cikk a Világgazdaság csütörtöki számában olvasható