Sokba kerülhet a szünidő

A statisztikák szerint az évi 470 ezer ambuláns gyermekellátás fele-kétharmada a nyári hónapokban, a szünidő alatt következik be, a szülőknek kifizetett táppénz negyede gyermekgondozáshoz kapcsolódik, azaz az emberek azért kénytelenek szabadságot kivenni, hogy otthon maradjanak beteg gyerekükkel. Emiatt kevesebb a családi bevétel, amelyet pótolni kell. Erre lehetnek jók a különböző biztosítások – mondta Hornung Ágnes, a Pénzügyminisztérium államtitkára.

A kormány tavaly ősszel Pénzügyi tudatosság címmel hét évre szóló stratégiát alkotott, figyelembe véve, hogy a pénzügyi tudatosság alapvető eleme az előrelátás, a kockázatok csökkentése – a felelős gondoskodásban ezért van kiemelt helyük a biztosításoknak.

Lehel Gábor, az Union Biztosító elnök-vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy még mindig csak minden második külföldre utazó köt utasbiztosítást, bár örömteli, hogy az utasbiztosítások száma tavaly 17, az idei év első három hónapjában 40 százalékkal nőtt.

De míg a felnőtteket védheti a bankkártyákhoz kapcsolt – legtöbbször csökkentett kockázatvállalású – utasbiztosítás, addig a gyermekekre ilyen megoldások nincsenek.

Pandurics Anett, a Posta Biztosító elnök-vezérigazgatója szerint az utasbiztosításhoz hasonló biztosítások itthon is köthetők. Itt persze nem kell az egészségügyi ellátást fizetni, de az asszisztencia, a betegszállítás vagy épp a gyermek megbetegedése, balesete miatt lemondani kényszerült út költségeinek visszatérítése, illetve az ápolás költségeinek megtérítése segíthet a családoknak. A konstrukciók sok helyen csoportos formában is elérhetők, azaz egy teljes tábor biztosítható, és léteznek táboroztatói felelősségbiztosítások is.

