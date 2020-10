Több mint ezernyolcszáz új magyar fertőzött

Meghalt 38 többségében idős, krónikus beteg, és újabb 1820 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a koronavirus.gov.hu szombaton.

A kormányzati portálon azt írták:

56 098-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma,

az elhunytak száma 1390-re emelkedett,

míg 16 007-en már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 38 701. Az aktív fertőzöttek 29 százaléka, az elhunytak 37 százaléka, a gyógyultak 29 százaléka budapesti. 2245 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 205-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 27 859-en vannak, a mintavételek száma 961 441.

A járvány második hulláma meredeken emelkedő szakaszban van egész Európában és Magyarországon is, ami miatt számítani kell a fertőzöttek számának további növekedésére

– emelték ki.

A kormány célja továbbra is az, hogy az egészségügyi védekezés fenntartása mellett az ország működőképességét megtartsák, és ne hagyják, hogy a vírus megbénítsa a mindennapokat. Ehhez azonban az általános óvintézkedések betartására van szükség.

A kormány csütörtökön közzétett rendelete alapján kötelező a maszkviselés a szabadtéri rendezvényeken és a sportrendezvényeken résztvevőknek is. A sportrendezvényeken nem kell maszkot viselniük a sportolóknak, az edzőknek, a mérkőzésvezetőnek, a versenybírónak és a segítőinek. A gyűlésen felszólaló maszk nélkül mondhatja el felszólalását. Azt, aki a sportrendezvény vagy a gyűlés szervezőjének felszólítása ellenére sem visel maszkot, a rendezvény szervezője köteles felszólítani a helyszín elhagyására.

Emellett továbbra is kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is. 23 óra után a vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket be kell zárni.