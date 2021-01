Űrtechnológia az olimpikonok felkészülésében

A Synlab Hungary Kft. a koronavírus-járvány kezdetén felajánlotta kapacitásainak száz százalékát az állami szektornak – mondta a Világgazdaságnak Póda Tamás, a Csepelen Közép-Európa legnagyobb humándiagnosztikai laboratóriumát működtető cég kereskedelmi és marketingigazgatója. Már egy olyan vizsgálat is elérhető náluk, amellyel egyénre szabható a betegségek gyógyszeres kezelése.

Dinamikus növekedés jellemezte a Synlabot az elmúlt években. Mitől tudtak nagyobb sebességre kapcsolni?

Az elmúlt három-négy évben éves szinten 20 százalékkal nőtt a Synlab Hungary Kft. árbevétele. A folyamatos emelkedés mögött legfőképpen a magánegészségügyi szektor felfutása és a 2017-től működő új menedzsment áll. Árbevételünk 2019-ben meghaladta a 14 milliárd forintot, de hasonló számokat várunk 2020-ra és 2021-re is. Szolgáltatásainkat megpróbáljuk minél több ember számára elérhetővé tenni, és minél hatékonyabban értékesíteni a piacon. A Synlab csoportszinten több mint negyven országban van jelen, több mint 20 ezer munkavállalót foglalkoztat, a humándiagnosztikai laboratóriumi szolgáltatók között pedig a világ harmadik legnagyobb vállalkozása. A német anyacég az 1990-es években indult, és különböző akvizíciók során jutott el Magyarországra is, ahol már több mint 900 alkalmazottal működik. A csepeli bázis jelenleg Közép-Európa legnagyobb laboratóriuma, ahol hatezer négyzetméteren dolgozunk, és ezt opcionálisan további kétezer négyzetméterrel tudjuk bővíteni.

Milyen mintákat analizálnak?

A hazai vállalkozásnak két fő üzletága van: a humándiagnosztikai és a környezetanalitikai. Ez utóbbi a minket körülvevő látható vagy láthatatlan anyagokkal foglalkozik, például a levegő- és zajszennyezéssel, a felületi sterilitási vagy vízösszetétel-vizsgálatokkal. Fontos partnereink a hotelláncok, szállodák, fürdők, illetve a balatoni és a velencei-tavi strandok.

Az újranyitáskor például nagy jelentőségű vizsgálat lesz a Legionella baktérium beazonosítása, amely a pangó vízben telepszik meg és a Covidhoz hasonló tüneteket produkál, így kiemelt figyelmet kell rá fordítani.

Talajvizsgálatokkal is foglalkozunk, amivel az agrárium életét segítjük. Ez utóbbi üzletág az árbevételünk 8 százalékát teszi ki, vagyis körülbelül egymilliárd forintot jelent. A humán üzletág a „core business”, ez az alaptevékenységünk. Itt is van egy úgynevezett állami és egy privát lábunk. Kapcsolatban vagyunk a Nemzeti Népegészségügyi Központtal (NNK), számos nagy kórházzal, a szakrendelőikkel és több magánszolgáltatóval is, valamint országszerte száz vérvételi magánrendelőt is működtetünk.

Bevételek tekintetében merre billen a mérleg nyelve, az állami vagy a privát oldalra?

A magánszolgáltatásainkból származó árbevételünk már meghaladja az állami megrendelésekét. A magánklinikák közül 1700 rendelővel van kapcsolatunk, ők az úgynevezett beküldő partnereink. Hatezer különböző vizsgálatot végzünk, ami egyedülálló, Európában nincs még egy ilyen szolgáltató, amelyik ilyen széles diagnosztikai portfólióval rendelkezik. Egy ilyen laboratóriumi hálózat működtetése óriási háttérmunkát igényel, naponta száz vérvételi helyről és hetven szakellátótól gyűjtjük be a mintákat, logisztikai rendszerünk a Magyar Postáéhoz hasonló.

Mit jelentett a cégnek a pandémia? Felforgatta az önök életét is?

Tavaly tavasszal nagyjából 80 százalékos volumenkiesést regisztráltunk, de legalább az állami megrendeléseink volumenkorláton belül maradtak. A pandémia miatt leálltak az elektív műtétek a kórházakban, kevesebb laborvizsgálatot végeztek a járóbeteg-ellátásban és a háziorvosi alapellátásban is.

Évente átlagosan mintegy 50 millió mintát elemzünk, a novemberi időszakban a Covid–19 miatt naponta 2500 PCR-tesztet végeztünk, a most pályázati úton elnyert 140 millió forint állami támogatással pedig akár napi ötezerre is tudjuk bővíteni a PCR-kapacitásunkat.

Váratlanul érte önöket tavaly a PCR-tesztekkel kapcsolatos roham?

A PCR mint vizsgálati metodika a járvány előtt sem volt ismeretlen számunkra, hiszen a humán papillomavírus (HPV) vizsgálatai is hasonlóan zajlanak. Gyakorlatilag „csak” a gépeket kellett átállítani. Egészen tavaly májusig a teljes PCR-kapacitásunkat az NNK-nak ajánlottuk fel, ezután bővítettük a szolgáltatásainkat a privát szektor felé, és negyven-ötvennel emeltük a munkavállalóink számát.

Mi lesz, ha egyszer a Covid-járvány véget ér?

A gépeknek és a laborban dolgozó kollégáknak a pandémia lecsengése után is lesz feladatuk. Békeidőben, amikor nem a PCR-tesztek teszik ki a laborvizsgálataink többségét, sok ezer mintából végzünk elemzést, az elvégzett vizsgálatok száma meghaladja a napi százezret.

A Synlab szeretné, ha Magyarország lenne a HPV-szűrővizsgálatok kiválósági központja.

A nők mellett a sportolóink egészségére is nagy hangsúlyt helyezünk. Az idei év a hatékonyság növeléséről fog szólni, terveink között az informatikai infrastruktúra és a vérvételi hálózatunk fejlesztése is szerepel.

Januártól már elérhető a laborunkban egy úgynevezett személyre szabott farmakogenetikai vizsgálati profil, amelynek segítségével négy különböző szakterület (kardiológia, gasztroenterológia, pszichiátria és reumatológia) gyógyszereiről tudjuk megmondani, hogy a páciens szervezetére milyen hatást gyakorol az adott hatóanyag.

A vizsgálat lehetővé teszi, hogy például egy magas vérnyomással küzdő beteg számára gyorsabban, hatékonyabban meg lehessen találni a megfelelő terápiát. A vizsgálat eredménye alapján az orvos ki tudja választani a beteg számára azt a gyógyszert, amelynek a legkevesebb a mellékhatása, és amelyik a leghatékonyabb lehet a páciens gyógyításához. Ezt a vizsgálat egyébként Észtországban és Finnországban államilag támogatják, és a gyógyszerkasszák rengeteg pénzt spóroltak vele.

Említette, hogy az élsportolók teljesítményének fokozásában is tudnak segíteni. Ezt hogyan kell elképzelni?

Ez egy legális dopping, űrtechnológiát használunk, de nemcsak a professzionális sportolóknál működik ez a csúcstechnika, hanem az amatőröknél is.

Kikérdezzük a sportolót, hogy mi a célja, esetleg súlyvesztést vagy súlygyarapodást szeretne-e elérni. A vér paraméterei alapján képet kapunk a szervezetéről, amelyből látjuk, hogy milyen ásványi anyagok milyen szinten vannak benne jelen, és ebből meg tudjuk mondani, hogy miként táplálkozzon. Ez nem egyszerűen egy dietetikai tanácsadás, ez egy olyan prevenciós program, amellyel hosszú- és rövidtávon is megelőzhetők a betegségek, de akár a sérülések is.

Az UEFA-nak is mi vagyunk a laboratóriumi partnere.

Magyarországon több mint 2500 Covid-vizsgálatot végeztünk az őszi idényben. A magyar labdarúgó-válogatott egészségét is mi óvtuk, a felkészülés alatt Telkiben gyakorlatilag együtt éltünk a játékosokkal.